Si bien el presente no era prometedor, disputar una Copa América siempre tiene una ilusión especial que excede lo racional. Sin embargo, el paso de la Selección Peruana por Estados Unidos fue breve y dejó varias conclusiones negativas que tendrán que ser resueltas por Jorge Fossati a la brevedad posible. Precisamente el entrenador uruguayo llegó a Lima el último domingo, donde conversó un rato con los medios de comunicación y dio algunos descargos por esta decepcionante participación de la ‘Blanquirroja’ en el certamen continental.

En primera instancia, el ‘Nono’ confesó que el grupo está dolido por cómo se dieron las cosas y se tomarán algunos días para procesar este mal momento, siempre pensando en que todavía tienen margen para mejorar de cara al reinicio de las Eliminatorias 2026 en septiembre. “Por supuesto, la meta sigue siendo la misma, estamos adoloridos, estamos tristes, nos podemos dar un par de días para procesarlo, recargar baterías y a pensar en lo que siempre dijimos que era la meta”, apuntó.

En esa misma línea, el estratega ‘charrúa’ insistió en que para él sí hay cosas positivas que la Selección Peruana debe rescatar de esta Copa América, pues a partir de ahí podrán avizorar un mejor futuro para lo que se avecina. “Hay muchas cosas que pasaron en esta Copa América, muchas cosas positivas para Perú, desde mi punto de vista. Una cosa es estar triste porque le queríamos dar esta alegría al hincha peruano, pero otra cosa es bajar los brazos, eso no está en los planes”, comentó.

Mirando un poco hacia el pasado, Jorge Fossati aseguró que el resultado negativo ante Canadá no debió darse, ya que Perú hizo los méritos suficientes como para quedarse con los tres puntos. Asimismo, volvió a hacer hincapié, tal como lo hizo en la conferencia de prensa pospartido, que no le gustó el arbitraje del mexicano César Ramos frente a Argentina. “Con Canadá, sin duda, fue el que más merecimos ganar. El arbitraje de ayer (el sábado) no me pareció correcto”, agregó.

Finalmente, el exdirector técnico de Universitario de Deportes salió en defensa de Paolo Guerrero y Christian Cueva, dos de los jugadores más experimentados de su plantel, quienes recientemente fueron el blanco de muchas críticas por su inclusión en la convocatoria para la Copa América y los minutos que tuvieron en el torneo. Según el uruguayo, ambos todavía tienen mucho por darle a la ‘Bicolor’. “Paolo Guerrero y Christian Cueva están en plena vigencia”, aseveró.

La Selección Peruana se despidió de la Copa América 2024 siendo última en el Grupo A, quedando por detrás de Chile, Canadá y Argentina. En cuanto a números, la ‘Blanquirroja’ registró tres goles en contra, ninguno a favor, solo tres remates a portería y un promedio de posesión de 36.7 %. Sin duda alguna, estos números son crudos y reflejan el mal momento del equipo de todos. Fossati tendrá tres meses a partir de ahora para solucionar las deficiencias de su trabajo con Perú y esperar que estas no aparezcan en lo que restan de las Eliminatorias 2026.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de quedar fuera de la Copa América 2024 en fase de grupos, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad dentro de tres meses, cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el Estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y debería jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. Michael Estrada adelantó a los norteños en el primer tiempo, mientras que Edison Flores puso tablas en el marcador en la etapa complementaria.





