Desde 1995, la Selección Peruana no había quedado fuera en la fase de grupos de la Copa América, pero este año repitieron ese desenlace. La derrota 2-0 contra Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami dejó a la ‘Bicolor’ en el último lugar de la zona A. De vuelta en Lima, los dirigidos por Jorge Fossati hablaron con la prensa sobre el desempeño del equipo. Entre ellos, Piero Quispe reflexionó sobre su actuación, envió un mensaje a sus críticos y compartió sus expectativas para el futuro.

El jugador del Pumas manifestó su pesar al considerar que tenían un buen plantel, pero resalto que el fútbol es impredecible. Aun así, se mostro sereno, ya que, explicó que aunque él siente que no actuó como de costumbre, se esforzará por progresar y continuará esforzándose al máximo en su escuadra de la Liga MX.

“Tristeza más que todo porque teníamos buen grupo. Pero esto es así. A seguir. Me sentí tranquilo. Capaz no fui el de siempre, pero voy a tratar de mejorar en mi club. Siento que no he jugado mal ni bien. Todos tienen un partido malo. Voy a seguir trabajando y dar todo de mí”, comenzó diciendo el deportista peruano.

Posteriormente, Quispe se comprometió a mejorar su desempeño en el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. En septiembre, Perú se enfrentará a Colombia en Lima y a Ecuador en Quito. Cabe destacar que la ‘Blanquirroja’ no tendrá duelos amistosos antes de estos encuentros cruciales.

“Esto es fútbol. Capaz en las Eliminatorias me va mejor, y no voy a seguir siendo el peor ni el mejor”, señaló Piero, antes de dirigirse a sus detractores. “Sé lo que valgo y sé lo que juego. Siempre va a haber críticas y para eso tenemos que trabajar en lo mental”, concluyó el centrocampista.





Los números de Piero Quispe en la Selección Peruana

Piero Quispe debutó con la Selección Peruana en noviembre de 2022, en el triunfo por 1-0 sobre Bolivia, por un amistoso internacional. Fue durante la dirección técnica de Juan Reynoso, tras la salida de Ricardo Gareca. El volante es parte de la nueva camada de jugadores en la bicolor. Luego, disputó tres duelos de preparación más, dos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y uno por Copa América.

Bajo el mandato de Fossati, el mediocampista jugó su primer partido con la Blanquirroja en el triunfo por 4-1 sobre República Dominicana en el Estadio Monumental. Tras asistencia de Edison Flores, Piero Quispe marcó el tercer tanto y -hasta ahora- su único gol con la camiseta de la Selección Peruana. Fue uno de los mejores futbolistas contra los dominicanos. Eso sí, todavía no tuvo la oportunidad de dar una asistencia. En lo que respeta a la Copa América, ha disputado los dos primeros partidos de Perú, ante Chile y Canadá.

Números en la Selección Peruana Partidos Minutos Goles Asistencias Piero Quispe 8 526 1 -

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de quedar fuera de la Copa América 2024 en fase de grupos, la Selección Peruana recién volverá a tener actividad dentro de tres meses, cuando reciba a Colombia en Lima por la séptima jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso se disputará el jueves 5 de septiembre, con horario y escenario por confirmar, pues existe la posibilidad de que se juegue en el Estadio Monumental y no en el Nacional. Eso sí, será transmitido en exclusiva por América TV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App.

Posteriormente, la ‘Bicolor’ completará la fecha doble con su visita a Ecuador en Quito. Este encuentro está pactado para el martes 10 de septiembre y debería jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa o en el Rodrigo Paz Delgado. La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con un empate por 1-1 en Lima. Michael Estrada adelantó a los norteños en el primer tiempo, mientras que Edison Flores puso tablas en el marcador en la etapa complementaria.

Piero Quispe es titular en el esquema de Jorge Fossati. (Foto: Bicolor)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR