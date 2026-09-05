Sebastián Osorio atraviesa sus primeras semanas como jugador del Sporting de Lisboa, pero su ausencia en los partidos del conjunto Sub-23 ha generado algunas interrogantes. El atacante formado en Universitario de Deportes, todavía no puede competir debido a un trámite administrativo.
Actualmente, Osorio se encuentra en Lima culminando el proceso correspondiente a su visa de trabajo. Si todo marcha según lo previsto, el futbolista viajará nuevamente a Portugal dentro de una o dos semanas para reintegrarse a los trabajos del equipo Sub-23.
Antes del inicio de la Liga, el exjugador de Universitario estaba perfilado para ser titular en el primer partido de la temporada. Sin embargo, las demoras relacionadas con la visa de trabajo obligaron al futbolista a regresar a Lima para completar el trámite.
Por este motivo, Sebastián Osorio todavía no ha podido debutar con Sporting SC en la Liga Next Gen U23. Su ausencia no se debe a una decisión técnica ni a una lesión. El equipo portugués se ubica en la primera posición del torneo con 13 unidades.
El futbolista de 18 años ya había realizado la pretemporada con el conjunto portugués y continúa entrenando para mantenerse en buenas condiciones mientras culmina el procedimiento correspondiente.
Osorio fue anunciado oficialmente por Sporting CP el pasado 15 de julio. El exfutbolista de Universitario, puede desempeñarse como extremo izquierdo o mediocampista ofensivo, se incorporaba a su estructura formativa para la temporada 2026/27.
Una vez solucionado el trámite de su visa, la intención es que el jugador regrese a Portugal y vuelva a incorporarse al equipo Sub-23. El objetivo también pasa por estar disponible para disputar la UEFA Youth Champions League.
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