Cada vez está más cerca el final de la Segunda División , y los equipos saben que ya no hay manera de fallar. Los partidos de cuartos de final del torneo de ascenso se disputarán este fin de semana y cada uno de ellos promete emociones de sobra.

En el Garcilaso de la Vega, Cienciano del Cusco recibirá a Alianza Atlético con la tranquilidad del empate conseguido en el partido de ida. Ahora, los ‘Churres’ están obligados a ir por la victoria en la altura: ningún empate en marcador les sirve.

Lo mismo ocurre con Atlético Grau de Piura, que empató en casa en el partido de ida frente a Carlos A. Mannucci y debe ganar en el Mansiche para seguir con vida en el torneo de ascenso. ¿Lo malo? El cuadro ‘Albo’ solo ha ganado en una oportunidad como visitante durante el año.

Juan Aurich , por otro lado, sacó una ventaja importante en Chongoyape (3-1) e intentará mantener esa diferencia cuando visite a Unión Huaral. El ‘Ciclón del Norte’ recién descendió en el 2017 y quiere regresar a Primera cuanto antes.

En Depor podrás seguir, a partir de las 3:30pm, todos encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Segunda División.

Así se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Segunda División:

Domingo 4 de noviembre:

Unión Huaral vs. Juan Aurich

Estadio: Julio Lores Colán (Huaral)

Hora: 3:30pm



Carlos A. Mannucci vs. Atlético Grau

Estadio: Mansiche (Trujillo)

Hora: 3:30pm



Cienciano vs. Alianza Atlético

Estadio: Garcilaso de la Vega

Hora: 3:30pm



*La Universidad César Vallejo se enfrentará al ganador de la llave entre Unión Huaral y Juan Aurich

ESTE VIDEO TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR