La Selección Peruana podría sumar un nuevo inconveniente médico a pocos días de iniciar su gira de partidos amistosos internacionales. El equipo ya confirmó la baja definitiva del jugador Fabio Gruber, y ahora el comando técnico permanece atento a la situación de André Carrillo. El mediocampista nacional presentó una lesión muscular durante su última aparición oficial en Brasil, encendiendo rápidamente las alarmas en la Videna de cara a los próximos cuatro encuentros que están programados para disputarse durante el desarrollo de la fecha FIFA.

El combinado patrio dirigido por Mano Menezes tiene agendados duelos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Por ello, el cuerpo técnico requiere contar con todos sus convocados para realizar las respectivas evaluaciones, pensando en el próximo proceso eliminatorio.

En las últimas horas de la jornada, la directiva del Corinthians de Brasil emitió un informe médico detallado alertando sobre el estado de salud del futbolista peruano. El jugador venía sumando minutos como titular en su club, por lo que este repentino diagnóstico físico encendió las alertas en esa lista de convocados.

Desfalques:



Gabriel Paulista - Estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito



André Carrillo - Edema muscular posterior da coxa esquerda — Corinthians (@Corinthians) September 20, 2026

A través de sus diversas plataformas digitales, la institución deportiva paulista transparentó el verdadero diagnóstico clínico que marginó al mediocampista nacional de su reciente partido con Flamengo por una jornada más del Brasileirao.

El departamento médico del club confirmó oficialmente que André Carrillo padece un edema muscular localizado específicamente en la parte posterior del muslo izquierdo, limitando su movilidad por completo durante estos próximos días.

Esta sorpresiva noticia médica genera un clima de mucha incertidumbre en el entorno directo de la ‘bicolor’. Hasta el cierre de esta edición, todavía no existe ningún pronunciamiento formal por parte de la Federación Peruana de Fútbol respecto a la posible desafectación del jugador.

André Carrillo ha sido convocado por Mano Menezes en los cuatro partidos que ha dirigido desde que asumió la dirección técnica de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Frente a este panorama tan adverso, el actual cuerpo técnico y el área médica de la bicolor se encuentran monitoreando constantemente la evolución del volante. Las autoridades deportivas locales tendrán que aguardar los siguientes informes remitidos desde territorio brasileño para determinar objetivamente si el futbolista logrará incorporarse a los trabajos de concentración del equipo nacional.

Se ha podido conocer que desde la FPF están esperando una segunda opinión sobre la lesión que tendría el mediocampista. Sin embargo, es cierto que también ya están mirando alternativas para lo que sería un posible reemplazo en dicha posición, si en todo caso la ‘culebra’ queda desafectado de la convocatoria.

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