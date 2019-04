Argentina vs. Perú: miden fuerzas este martes por la fecha 1 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub-17 

Argentina vs Perú EN VIVO | EN DIRECTO | VÍA LATINA TV | VÍA TyC SPORTS pelearán por alcanzar un cupo para su participación en el Mundial Sub 17 que se realizará en Brasil. Ambas selecciones no quieren quedarse fuera de este evento tan importante. Es por eso que saldrán con todo desde el primer minuto del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17.

El choque entre Argentina vs. Perú será transmitido a través de las señales de MOVISTAR DEPORTES, LATINA Y TyC SPORTS. Además todas las incidencias del encuentro podrás seguirlas por medio de Depor.com.

► Perú vs. Argentina: chocan este martes por la fecha 1 del Hexagonal Final en el Sudamericano Sub 17



El duelo entre la selección albiceleste y la Selección Peruana Sub 17, se jugará este martes 02 de abril. El encuentro entre ambas escuadras está programado para las 9:10 p.m. en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La Selección Argentina entró al Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 tras golear a Brasil por 3-0. Se ubicó en el tercer lugar de la tabla por el Grupo B con 7 unidades.

Por su parte, la Selección Peruana Sub 17 clasificó en el primer lugar del Grupo A con 8 unidades en la tabla de posiciones. La bicolor logró clasificar tras vencer por 2-0 a Ecuador.



Argentina vs. Perú quieren debutar con el pie derecho en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17. ¿Podrá el cuadro de Carlos Silvestri vencer a un entonado elenco albiceleste?



Argentina vs. Perú: horarios en el mundo

Argentina - 11:10 p.m.

Perú - 9:10 p.m.

Ecuador - 9:10 p.m.

Colombia - 9:10 p.m.

México - 8:10 p.m.

Bolivia - 10:10 p.m.

Chile - 11:10 p.m.

Uruguay - 11:10 p.m.

Paraguay - 11:10 p.m.

Argentina vs. Perú: alineaciones probables

Argentina: Rocco Ríos; Luciano Vera, Francisco Flores, Bruno Amione, Julián Aude; Ignacio Fernández, Cristian Medina; Matías Palacios, Luciano Ferreyra; Matías Godoy y Exequiel Zeballos



Perú: Massimo Sandi, Kluiverth Aguilar, José Racchumick, Carlos Montoya, Mathías Llontop, Rafael Caipo, Pedro De la Cruz, Nicolás Figueroa, Yuriel Celi, Didier La Torre y Joao Grimaldo.



La divertida Previa del partido Alianza Lima UTC. (América TV)

► Alianza Lima vs. Palestino: miden fuerzas este martes por la fecha 3 del grupo A en la Copa Libertadores 2019



► Con Mauricio Affonso: este es el posible once de Alianza Lima para enfrentar a Palestino por Copa Libertadores [FOTOS]



► Melgar vs. Junior de Baranquilla: juegan este martes en Arequipa por la Copa Libertadores 2019



► Universitario: fechas y horarios confirmados ante Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1