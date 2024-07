Tras su pronta partida de la Selección Peruana de la Copa América 2024, una de las principales críticas de los hinchas fue el bajo rendimiento en lo colectivo desde la mitad de la cancha en adelante, pues la falta de gol fue evidente. La Bicolor, junto a Chile, fueron las únicas en fase de grupos que no lograron anotar. Tras esto, Carlos Zambrano, con rezagos tras la eliminación, habló sobre el rendimiento de Perú en el torneo y detalló que son conscientes de que el equipo sufre de una falta de gol. Precisó que, pese a seguir las indicaciones de Jorge Fossati, no se les da el anotar.

La Blanquirroja, luego de perder 0-2 contra Argentina, se despidió en fase de grupos logrando solo un punto (tras empatar 0-0 con Chile en la fecha 1), algo que no sucedía hace 29 años. El equipo de Jorge Fossati, que arrastraba la incertidumbre en la delantera en los amistosos previos al inicio del torneo, mostró lo evidente en su participación: no es un equipo sólido ni determinante. Solo en su debut mostró destellos de tener potencial. “Es muy duro. El grupo lo intentó. En el primer partido hicimos un partido aceptable, donde nadie apostaba ni un sol por nosotros”, dijo Carlos Zambrano para RPP.

“En el segundo partido, el partido clave, no aprovechamos la oportunidad. Sabíamos que contra Argentina iba a ser mucho más duro”, agregó el ‘León’, quien fue uno de los jugadores titulares en los tres encuentros que disputó la Bicolor. Asimismo, también comentó sobre una de las principales deficiencias que muestra el grupo: el gol. Esto se evidenció en algunos partidos, como contra Canadá, donde no supieron liquidar el encuentro antes de la expulsión de Miguel Araujo. “Estamos con el arco cerrado, no se nos dan las cosas. Las pocas opciones que tenemos no las podemos concretar y eso te cuesta mucho. No puedes defender siempre casi todo el partido”, comentó.





Lo que viene para la Selección Peruana

Con el 2-0 en contra ante Argentina, la Selección Peruana consumó su eliminación en la Copa América en fase de grupos, la primera desde 1995, y ahora tendrá que concentrarse en el reinicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Ojo, en el mes de septiembre, nos mediremos ante Colombia y Ecuador, en Lima y en Quito, respectivamente. La programación está por confirmarse por la Conmebol.

En esa línea, el equipo dirigido por Jorge Fossati buscará salir del fondo de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas disputadas, la ‘Bicolor’ se encuentra en el décimo puesto con solo dos puntos de 18 posibles, tras empatar dos partidos (Paraguay y Venezuela) y perder en otros cuatro (Brasil, Chile, Bolivia y Argentina). Así se encuentran las cosas.





Calendario de Perú en las Eliminatorias 2026

Setiembre 2024

Fecha 7: Perú vs. Colombia (5 de septiembre)

Fecha 8: Ecuador vs. Perú (10 de septiembre)

Octubre 2024

Fecha 9: Perú vs. Uruguay

Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

Fecha 11: Perú vs. Chile

Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Perú vs. Bolivia

Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

Fecha 15: Colombia vs. Perú

Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Setiembre 2025

Fecha 17: Uruguay vs. Perú

Fecha 18: Perú vs. Paraguay





