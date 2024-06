La Copa América 2024 vio el regreso al fútbol de Christian Cueva: el volante ingresó a los 79′ minutos en el partido de Perú vs. Canadá. Cuando ‘la bicolor’ se encontraba con diez hombres (por la expulsión de Miguel Araujo a los 58′), Jorge Fossati decidió replantear algunos nombres luego del gol de Canadá (Jonathan David, 75′) y eligió al popular ‘Aladino’ quien volvió a jugar tras ocho meses sin actividad oficial. De esta manera, se quedó hasta el final del partido, el cual terminó con una derrota de Perú ante Canadá (0-1).

Jonathan David cambió los planes de Perú en el partido y fue así que Jorge Fossati miró al banco de suplentes. El ingreso de Cueva sirvió para cambiar la movilidad del equipo peruano que atacó hasta los últimos minutos, pero no tuvo la suerte de anotar. Precisamente, Christian también tuvo jugadas de gol cuando recibió el balón cerca del área rival.

Junto a Cueva, André Carrillo se hizo presente en el partido. Otro de los que ingresó en el partido fue Paolo Guerrero (en reemplazo de Gianluca Lapadula) quien tuvo un disparo potente desde el tiro libre, el cual fue atajado por el portero. Hasta la última jugada, Perú intentó anotar y Canadá se hizo más fuerte en defensa.

‘Aladino’ no jugaba de manera oficial desde el mes de octubre de 2023 con Alianza Lima. En aquel partido salió lesionado y no pudo volver hasta este 2024. El volante fue convocado por Jorge Fossati, a pesar de no tener equipo. Días antes de dar la nómina oficial, ya venía entrenando junto a sus compañeros en las instalaciones de la Videna.





Perú vs. Canadá: lo que se viene

Después del partido en el Sporting Kansas, la Selección de Perú jugará su tercer partido en la Copa América 2024 correspondiente a la fecha 3 del Grupo A. Su próximo rival será Argentina y este encuentro está programado para el sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium, a las 7:00 de la noche (hora de Perú). La transmisión estará disponible a través de DSports (DIRECTV) y América TV.

Por otro lado, Canadá jugará su próximo partido contra Chile. Este enfrentamiento está programado también para el sábado 29 de junio, a las 7:00 de la noche (hora de Perú). El partido se llevará a cabo en el MetLife Stadium y se podrá ver por DSports (DIRECTV) para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata.





