La Selección Peruana se prepara para disputar su último compromiso internacional del 2026. El equipo dirigido por Mano Menezes enfrentará a Panamá en un partido amistoso que tendrá como escenario la ciudad del Cusco. La expectativa está puesta en conocer cómo terminará el año la ‘Bicolor’ y qué futbolistas tendrá a disposición el entrenador brasileño para este encuentro.

El compromiso fue confirmado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se disputará el miércoles 9 de diciembre, desde las 6:00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. De esta manera, el combinado nacional volverá a jugar en territorio peruano después de su reciente presentación frente a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva.

Uno de los aspectos más llamativos de este encuentro será la sede. Perú jugará en Cusco, una ciudad ubicada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, por lo que será una oportunidad para que el comando técnico evalúe el rendimiento de sus futbolistas en condiciones diferentes a las de Lima. La elección también responde a la planificación de la FPF pensando en las próximas Eliminatorias.

El Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario del amistoso entre Perú vs. Panamá. (Foto: LFPP)

En cuanto a la convocatoria, todavía queda por conocer qué futbolistas serán considerados por Mano Menezes. Sin embargo, hay un detalle importante: el amistoso ante Panamá no se disputará durante una fecha FIFA, por lo que el entrenador brasileño tendrá que trabajar principalmente con jugadores del medio local y aquellos que puedan ser cedidos por sus respectivos clubes.

El encuentro también permitirá que el estratega continúe desarrollando su idea de juego y observe nuevas alternativas para la Selección Peruana. Desde su llegada, Menezes ha buscado ampliar el universo de futbolistas disponibles y encontrar una base que pueda responder a sus exigencias. Por ello, este compromiso podría abrirle las puertas a algunos nombres que buscan ganarse un lugar en la ‘Bicolor’.

Mano Menezes contará con futbolistas del medio local para este amistoso. (Foto: LFPP)

Por su parte, Panamá también afrontará este compromiso con una convocatoria condicionada por el calendario. La Federación Panameña de Fútbol informó que su selección tendrá principalmente jugadores provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), debido a que el partido no corresponde a una ventana internacional FIFA. Así, ambos equipos tendrán que recurrir a alternativas de sus respectivos torneos locales.

La última presentación de Perú en territorio nacional fue ante Bolivia, rival al que derrotó por 2-0 en Matute. Ahora, el equipo de Menezes tendrá un desafío diferente en la altura cusqueña, donde buscará cerrar el año con otra presentación positiva. El encuentro también será el segundo compromiso de la Bicolor como local en esta etapa del entrenador brasileño.

Convocados de Perú para el amistoso contra Panamá:

Porteros: Por confirmar.

Por confirmar. Defensores: Por confirmar.

Por confirmar. Mediocampistas: Por confirmar.

Por confirmar. Delanteros: Por confirmar.

¿Cuándo juegan Perú vs. Panamá?

La Selección Peruana enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre de 2026, en un amistoso internacional. El encuentro se disputará desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Este compromiso será el primero en altura en la era Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Panamá se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

TE PUEDE INTERESAR