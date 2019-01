Cristian Benavente: "Estar en un equipo u otro no influye para Ricardo Gareca"

Cristian Benavente sorprendió a todos al fichar por el Pyramids FC de la liga de Egipto. El 'Chaval' dio una entrevista para el diario As de España y dijo que no teme salir de la órbita de Ricardo Gareca y la Selección Peruana.

"Creo que el 'Profe' Gareca tiene unas ideas muy claras, un equipo tipo muy hecho. Hay jugadores que han estado fuera de Europa, en otras ligas, y los ha seguido llamando. Estar en un equipo u otro no influye mucho para él. Mi principal intención es estar bien físicamente, jugar partidos, seguir marcando goles y poder demostrar que estoy en ritmo para lo que sea", dijo a As desde El Cairo

"Fue muy muy rápido. La oferta llegó por la noche y a la mañana siguiente ya había que tomar una decisión. No podía decir que no. El equipo ha apostado muy fuerte por mi, realmente me quería, y eso es importante. Creo que he tomado una decisión correcta, estoy muy contento aquí", añadió.

Cristian Benavente percibirá alrededor de tres millones de dólares al año en un contrato que durará tres temporadas, según pudo conocer el diario As de España. Por su parte, el Charleroi ha recibido 6 millones de euros por el traspaso. El diario español dijo que el jugador había rechazado ofertas de clubes importantes de Europa y Arabia Saudí porque no eran positivas para su anterior equipo.

"Espero estar feliz aquí, contento. Quiero aprender, adaptarme rápido. Siempre que vas a un sitio nuevo, a un país nuevo, tienes que aprender cosas. Me gustaría hacer cosas importantes y dar alegrías a mi nuevo club", dijo el jugador de la 'Bicolor'.