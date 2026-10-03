En el Nu Stadium de Miami, Perú vs. Colombia se enfrentarán en un nuevo amistoso internacional FIFA, pactado para este martes 6 de octubre. El compromiso será el último partido de la gira que afronta la ‘Bicolor’ por territorio norteamericano y representará una nueva prueba para Mano Menezes, quien continúa evaluando alternativas y buscando darle forma a su proceso al frente de la Selección Peruana. El encuentro está programado para las 6:00 p. m. (hora peruana).

Perú llega a este encuentro después de caer por 2-0 ante Canadá en el Stade Saputo de Montreal. La ‘Bicolor’ no pudo sostener el partido y terminó sufriendo una nueva derrota en esta fecha FIFA, luego del 4-1 ante Estados Unidos y el empate 1-1 frente a México. El conjunto canadiense resolvió el compromiso en el primer tiempo con un doblete de Jacob Shaffelburg, dejando nuevamente varios aspectos por corregir para el equipo dirigido por Mano Menezes.

Perú perdió 2-0 ante Canadá. (Foto: Getty Images)

El resultado ante Canadá dejó a Perú sin victorias en sus tres primeros partidos de esta gira. Por ello, el duelo frente a Colombia será una nueva oportunidad para que Menezes realice ajustes y continúe evaluando a los futbolistas que forman parte de este proceso. El técnico brasileño todavía busca encontrar una base y darle mayor funcionamiento a un equipo que viene probando distintas alternativas.

Uno de los nombres que podría volver a tener protagonismo es André Carrillo. Mano Menezes confirmó en conferencia de prensa que el atacante tendrá minutos ante Canadá y, posteriormente, el futbolista sumó participación en el amistoso de Montreal. Ahora, el comando técnico deberá definir qué jugadores iniciarán ante Colombia y qué variantes utilizará para cerrar la gira.

Enfrente estará Colombia, que también llega al compromiso después de afrontar su segundo amistoso de esta fecha FIFA. La ‘Tricolor’ cayó por 1-0 ante Paraguay este viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará cerrar su gira con un triunfo frente a la ‘Bicolor’.

Colombia perdió 1-0 ante Paraguay. (Foto: Getty Images)

Para esta fecha FIFA, Colombia apostó por una convocatoria que combina futbolistas de experiencia con nuevas alternativas. Néstor Lorenzo continúa evaluando variantes dentro de su plantel y el partido ante Perú será una nueva oportunidad para observar a sus dirigidos antes de los próximos compromisos internacionales.

El encuentro también tendrá como escenario al Nu Stadium, nueva casa del Inter Miami. El recinto ubicado en Miami será sede del último partido de la gira norteamericana de la Selección Peruana, en un duelo que permitirá a ambos combinados cerrar esta fecha FIFA con una nueva prueba.

¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:00 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:00 p.m. en México y a la 1:00 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y América tvGO, por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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