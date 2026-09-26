Diego Kochen será uno de los nombres particulares que estarán alrededor del Estados Unidos vs. Perú. El guardameta de 20 años nació en Miami, tiene madre peruana y padre venezolano, y actualmente forma parte del seleccionado estadounidense dirigido por Mauricio Pochettino. El encuentro de hoy en Orlando podría significar, además, su estreno con el equipo absoluto, luego de recibir por primera vez una convocatoria para esta fecha FIFA.

Su llamado responde en buena medida al buen momento que atraviesa a nivel de clubes. Kochen pertenece al FC Barcelona, institución a la que llegó en 2019 procedente de la Fundació Marcet y donde completó siete temporadas de formación. Sin embargo, para este curso fue cedido al Lyngby Boldklub de Dinamarca hasta junio de 2027, con una opción de compra, buscando precisamente lo que necesitaba para continuar creciendo: minutos en el fútbol profesional. La decisión le permitió dar el salto a una competencia de Primera División y convertirse en titular habitual del conjunto danés.

En el inicio de la temporada con Lyngby, el guardameta estadounidense ha sido una pieza fija bajo los tres palos. Antes de incorporarse a la concentración de su selección, había disputado como titular los encuentros de la Superliga danesa, acumulando 810 minutos en nueve partidos según los registros disponibles. Además, consiguió mantener su arco en cero en el triunfo por 2-0 frente a Viborg, una actuación que ayudó a consolidar su presencia como una de las alternativas jóvenes que Mauricio Pochettino decidió observar en este nuevo ciclo.

El llamado a la absoluta representa así otro paso importante en una trayectoria que ya lo había llevado a entrenar con el primer equipo del Barcelona y a formar parte de varias convocatorias de la escuadra azulgrana. La pasada temporada, además, disputó 20 partidos con el Barça Atlètic, antes de marcharse a Dinamarca para ganar continuidad. Esa evolución terminó llamando la atención del comando técnico estadounidense, que decidió incluirlo entre los cuatro arqueros para los amistosos frente a Perú, Chile, México y Canadá.

Diego Kochen juega a préstamo en el Lyngby Boldklub de la Superliga de Dinamarca. (Foto: Getty Images)

Precisamente por sus orígenes, el duelo ante la Selección Peruana tiene un significado distinto para el portero. En una entrevista con la periodista Isabella Echeverri, contó que su madre creció en Perú y que buena parte de su familia continúa vinculada al país. “El partido contra la Selección Peruana va a ser muy interesante. Es el lugar donde creció mi madre y donde tengo a toda mi familia. Le tengo mucho cariño al país porque está dentro de mi sangre”, señaló, dejando claro que enfrentar al combinado de sus raíces familiares no será un partido más.

El vínculo con Perú también aparece en detalles más cotidianos. Durante la conversación, el futbolista respondió a la clásica elección entre comida peruana y venezolana, tomando una postura clara a favor de la gastronomía del país de su madre. “Tengo que decir: la comida peruana. No me puedes poner un Lomo Saltado en frente de mí que me lo como. Sin duda es mi plato peruano favorito”, comentó entre risas. Sus palabras reflejan una relación cercana con la cultura peruana, pese a que su carrera internacional tomó finalmente otro camino.

Esa identificación también explica por qué el amistoso de Orlando tiene un componente especial para el joven guardameta. Diego Kochen no solo podría encontrarse frente a jugadores peruanos con los que comparte un vínculo cultural, sino que tendrá la posibilidad de competir contra futbolistas de alto nivel en el inicio de una nueva etapa para Estados Unidos. “Nada mejor en este mundo que competir con jugadores (peruanos) que están en un alto nivel”, manifestó, evidenciando además la expectativa que le genera medirse ante un seleccionado que conoce de cerca por su historia familiar.

Por ahora, la decisión de Pochettino será la que determine si ese cruce termina concretándose dentro del campo. Kochen llega a la concentración estadounidense sin partidos internacionales en la selección mayor y con el respaldo de una temporada en la que ha ganado continuidad en Dinamarca. Mientras tanto, sus raíces siguen presentes en casa y también en sus propias palabras: este sábado, en Orlando, podría enfrentar al país donde nació y creció su madre, aunque lo hará defendiendo los colores de Estados Unidos y dando otro paso en su carrera.

Diego Kochen también podía jugar por Venezuela y Perú, gracias a las nacionalidades de su padre y madre, respectivamente. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR