Todo listo para un nuevo enfrentamiento en la Copa América 2024. Perú vs. Canadá chocarán este martes 25 de junio por la Jornada 2 del torneo, a partir de las 5:00 p.m. o 6:00 p.m. (ET) y con transmisión de DIRECTV Sports , canal que transmite en Latinoamérica el certamen. Ambas selecciones necesitan sí o sí de un triunfo, teniendo en cuenta que en la primera jornada ninguna pudo sacar una victoria, Perú ante Chile igualó sin goles y Canadá cayó ante Argentina por 2-0 en su debut. Un triunfo les permite a ambos soñar con la clasificación para los cuartos de final.

Recordemos que perú contará con una baja clave para este duelo, la de Luis Advíncula. El extremo sufrió una lesión en el debut ante Chile y su lugar sería tomado por Marcos López, quien justamente ingresó ante La Roja.

Perú vs. Canadá se ven las caras por la fecha 2 de la Copa América. (Foto: Composición)

¿Cómo ver DIRECTV Sports para el Perú vs. Canadá?

La señal de DSports (DIRECTV Sports) se encuentra disponible en Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela por los canales 610 SD y 1610 HD. Cabe señalar que este servicio es exclusivo de DirecTV para Sudamérica. No hay forma de conseguirlo bajo otro operador del cable. No obstante, se puede contratar con ofertas de prepago o desde la app de DirecTv Go (DGO).

¿Qué canales pasan el partido Perú vs. Canadá en DIRECTV?

Mira todos los partidos de la Copa América en DIRECTV gracias a su señal de DIRECTV Sports, que cuenta con un canal dedicado a transmitir y analizar los juegos del certamen, que finaliza el próximo 14 de julio. Por ello, cualquier canal de DSports pasará la Copa América y estará disponible para visualizar este certamen.

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Argentina

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Chile

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Colombia

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Ecuador

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Perú

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Uruguay

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Venezuela

¿Cómo ver DGO en vivo para el Perú vs. Canadá?

No solo podrás disfrutar de la señal de DIRECTV en tu televisor gracias al decodificador, pues también podrás mirar el partido de Perú vs. Canadá desde cualquier teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV con transmisión streaming. Para hacerlo, deberás descargar DirecTv Go (DGO) desde Google Play Store o la App Store de Apple. Previamente, tendrás que contratar el servicio de acuerdo a tu moneda local.

