El experimentado entrenador Mano Menezes inició su gestión al mando de la selección peruana, en la última fecha FIFA de marzo, en la que la la blanquirroja disputó dos amistosos ante los combinados nacionales de Senegal y Honduras. Perú cayó 2-0 ante los africanos y empató 2-2 frente a los centroamericanos.

Estos partidos sirvieron para que el estratega brasileño conozca a un importante grupo de jugadores que solían estar presentes en las últimas convocatorias y conocer a nuevos talentos como es el caso del defensor central Fabio Gruber.

El futbolista del Nuremberg de la Bundesliga 2 de Alemania tuvo minutos en ambos encuentros y reveló algunos detalles de la convivencia tanto con Menezes como con sus nuevos compañeros en el plantel.

“Compartí mucho con Miguel Araujo, me ayudó bastante. El técnico está muy cerca de los jugadores, habla mucho con nosotros y eso es clave para entender su idea. Me siento cómodo aquí, pero en el fútbol todo es muy rápido. Mi objetivo es hacer una buena temporada y mantener la categoría”, dijo en declaraciones a RPP.

En esa línea, destacó que se siente muy honrado por la oportunidad de vestir la camiseta de la selección. “Mucho orgullo, obviamente, de representar al Perú. Fue una semana y media muy linda, donde hemos trabajado mucho e intentamos comenzar esta nueva etapa con el nuevo técnico de una manera muy interesante”, apuntó.

Gruber y Vélez celebrando un gol frente a Honduras en amistoso. (Foto: selección)

Por otro lado, se refirió a la diferencia de estilos entre la selección peruana y su club. “En la selección es un poco más técnico, mientras que aquí (Alemania) es más físico, más rápido en ese aspecto. Es un fútbol diferente al que jugamos con Perú”, dijo el futbolista de 23 años.

Zambrano es su referente

En otra parte de la entrevista con el citado medio, Gruber contó que siguió al defensor nacionaL Carlos Zambrano, cuando jugaba en la Bundesliga desde el 2008 hasta el 2016.

“Cuando estaba en Frankfurt jugaba muy bien, muy agresivo. Me gustó porque es importante tener personalidad como central. Al ser peruano, lo he visto de otra manera”, reveló Gruber.

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