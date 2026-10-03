Jesse Marsch, director técnico de Canadá, habló en conferencia de prensa luego de la victoria por 2-0 sobre la Selección Peruana, en un amistoso internacional disputado por la fecha FIFA. El entrenador estadounidense destacó el rendimiento de su equipo y valoró la forma en que logró controlar las acciones ante la ‘Bicolor’.

Canadá volvió a mostrar el buen momento que atraviesa. El conjunto dirigido por Marsch ya había dejado buenas sensaciones durante el Mundial 2026 y, esta vez, volvió a imponer condiciones frente a Perú, que venía de caer ante Estados Unidos y México en sus últimos compromisos.

Tras el encuentro, el estratega canadiense explicó algunos de los aspectos que permitieron a su selección quedarse con el triunfo. Además, tuvo palabras para referirse al rendimiento de la ‘Bicolor’ y dejó una llamativa reflexión sobre lo ocurrido durante los 90 minutos.

“Seguiremos trabajando en ello, seguiremos intentando aprovechar las oportunidades y ahora, cuando vayamos a jugar contra Estados Unidos allí, sabemos que nos enfrentaremos a un rival de mucha calidad, atlético, con un buen entrenador y una buena forma de jugar”, inició.

DT de Canadá analizó el partido frente a Perú (Foto: AFP)

Marsch también se refirió directamente al desempeño de la Selección Peruana y consideró que el resultado estuvo marcado, en buena medida, por lo que hizo Canadá sobre el terreno de juego.

“Los hicimos quedar peor de lo que realmente son, debido a nuestra actuación”.

El técnico de Canadá también puso la mirada en su siguiente desafío. Su equipo deberá enfrentarse nuevamente a Estados Unidos, en un partido que será una nueva prueba para medir el crecimiento que viene mostrando en los últimos meses.

“Será un gran desafío para nosotros, pero nos sentimos confiados ante cualquier rival al que nos enfrentemos, y si dictamos las condiciones del partido y controlamos el juego como nos gusta, creemos que podemos vencer a casi cualquiera”.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La Selección Peruana tendrá que cambiar rápidamente de página y enfocarse en su próximo compromiso. La ‘Bicolor’ enfrentará a Colombia este martes 6 de octubre, desde las 6:45 p. m. (hora peruana), en el estadio del Inter Miami.

El equipo de Mano Menezes buscará recuperarse después de la derrota ante Canadá y cerrar esta fecha FIFA con una mejor presentación. El encuentro ante los colombianos será una nueva oportunidad para que el entrenador continúe evaluando al plantel y saque conclusiones de cara a los próximos desafíos como Eliminatorias y próxima Copa América.

Finalmente, según pudo conocer Depor, el regreso de la Selección Peruana a Lima está programado para el miércoles, luego de cumplir con su último amistoso de esta fecha FIFA.

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