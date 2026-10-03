Luego de la derrota por 2-0 ante Canadá, la Selección Peruana ya piensa en su próximo compromiso de la fecha FIFA. Tras el encuentro disputado en el Saputo Stadium de Montreal, el volante Piero Magallanes hizo un análisis del rendimiento de la ‘Bicolor’ y reconoció que todavía hay aspectos por corregir antes del amistoso frente a Colombia.
El mediocampista consideró que el partido ante el combinado canadiense fue exigente y resaltó la necesidad de mostrar una mejor versión en el siguiente compromiso. “Fue un partido complicado y hay que tratar de mejorar para el siguiente partido ante Colombia”, señaló Magallanes en Bicolor+ tras el encuentro.
Canadá logró imponerse gracias a los goles de su selección y terminó llevándose una victoria que dejó a Perú con la tarea de revisar los errores cometidos durante los 90 minutos. En ese sentido, Magallanes valoró la capacidad del conjunto norteamericano, aunque también reconoció que la ‘Bicolor’ tuvo responsabilidad en algunas situaciones del partido.
“Canadá es un gran equipo, viene de hacer un gran Mundial, pero también hubo errores nuestros que hay que corregir”, sostuvo el volante, quien fue parte del equipo dirigido por Mano Menezes en este compromiso internacional.
Ahora, el plantel peruano deberá cambiar rápidamente de página y enfocarse en el duelo ante Colombia, que será el último partido de esta gira por Norteamérica. Para Magallanes, el objetivo será aprovechar este nuevo encuentro para corregir los detalles que dejó la derrota ante Canadá y terminar la fecha FIFA con una mejor presentación.
“Hay cosas por mejorar y ahora, ante Colombia, cerrar de la mejor manera”, sentenció Magallanes, dejando claro que el equipo buscará una reacción en su siguiente presentación.
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