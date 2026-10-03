La Selección Peruana no pudo repetir la actuación que tuvo ante México y cayó por 2-0 frente a Canadá en un nuevo amistoso internacional por la fecha FIFA. El conjunto dirigido por Mano Menezes intentó reaccionar durante el encuentro, pero no logró encontrar los caminos para descontar y terminó sufriendo una nueva derrota en esta etapa de preparación.

Luego del compromiso, Jhonny Vidales, quien ingresó para disputar todo el segundo tiempo, analizó lo ocurrido en el campo de juego y reconoció que el resultado deja un sabor amargo en el plantel. El delantero de 34 años consideró que ahora toca pasar rápidamente la página y enfocarse en el siguiente desafío de la ‘Bicolor’.

“Duele porque veníamos de hacer un buen partido contra México. Hay que levantar la cabeza rápido para afrontar el próximo partido que también será duro”, declaró el atacante de FBC Melgar en Bicolor +.

Vidales también destacó que Perú necesita corregir algunos aspectos de su funcionamiento para evitar que los pequeños detalles terminen marcando diferencias en partidos de este nivel. El futbolista señaló que el grupo todavía se encuentra en una etapa de construcción y conocimiento entre sus integrantes, aunque dejó claro que eso no puede convertirse en una justificación para los resultados.

“Hay que afinar detalles. En este nivel se decide por detalles, hay que seguir mejorando, estamos en construccion y somos un equipo que nos vamos conociendo, pero no hay excusas”, reconoció el delantero.

Más allá de la derrota ante Canadá, el jugador de Melgar sabe que la ‘Bicolor’ tendrá poco tiempo para lamentarse, pues deberá prepararse para un nuevo compromiso de exigencia internacional. En ese sentido, Vidales se refirió al próximo partido frente a Colombia y advirtió que será un rival complicado.

“Va a ser duro, hay que pasar la página. Hay que ser autocríticos, seguir mejorando y trabajando”, manifestó.

Con el 2-0 ante Canadá, Perú tendrá que enfocarse en corregir los errores mostrados en este encuentro y buscar una mejor presentación en su próximo desafío. Para Vidales, la clave estará en mantener la autocrítica, ajustar detalles y continuar con el proceso de construcción de un equipo que todavía busca consolidar una identidad bajo la dirección de Mano Menezes.

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