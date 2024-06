La Selección Peruana quedó lista para afrontar la Copa América 2024 tras sostener un partido amistoso ante El Salvador (1-0) en Estados Unidos. La escuadra ‘bicolor’ se impuso con la mínima diferencia y Jorge Fossati - quien hará su debut en una competencia oficial como DT de Perú - destacó el crecimiento del equipo desde que asumió las riendas, en reemplazo de Juan Reynoso. Además, destacó que todo el plantel está comprometido con lo que será la participación en el certamen continental.

“Son trabajos que vamos realizando en la medida que se van superando detalles y seguiremos en ese rumbo, tratando de corregir con mayor énfasis lo que entendemos puede estar un poco más débil. Hay que repasar todo. Son pocos días, pero esto no es una sorpresa. En este periodo hemos dado pasos significativos”, declaró en conferencia de prensa.

Perú venció a El Salvador en partido amistoso. (Foto: FPF)

Con un plazo hasta el día 15 de junio, Fossati también dio señales de lo que será la lista de convocados para la Copa América. La delegación cuenta con 28 nombres - el primer descartado fue Renato Tapia - y solo dos no integrarán la nómina de 26 para el torneo.

“Ninguno de los 28 jugadores que hoy están acá desconocían que cualquiera de ellos podría quedar afuera. Al que sea le va a doler, si no le doliera no podría seguir jugando al fútbol. Todos aman a la Selección y quieren estar en la Copa América. Eso es lo importante. Nunca se le prometió nada a nadie”, apuntó.

Por último, el estratega habló sobre la dupla ofensiva que presentará en el esquema 3-5-2, donde no descartó la presencia de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula juntos: “Por supuesto que pueden jugar juntos, sin ningún tipo de dudas. No veo el motivo para que no lo puedan hacer, pero también tengo otras opciones para que jueguen con el uno o con el otro. Trataremos de equivocarnos lo menos posible. Con la observación de los partidos y entrenamientos tomaremos las decisiones antes del 21/06″.





Lo que se viene a la Selección Peruana

Tras haber jugado su último amistoso, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América, Perú se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

Si deseas ver el famosos ‘Clásico del Pacifico’, es importante tener en cuenta que DIRECTV tiene los derechos exclusivos de transmisión para la Copa América 2024 en toda Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, todos los partidos de la Selección Peruana, incluido este encuentro, serán transmitidos también por América TV. En el caso de Chile, el partido estará disponible en Chilevisión.

En este 2024, la Selección Peruana buscará nuevamente destacarse en una competencia donde fue competitiva en las últimas ediciones, obteniendo el tercer puesto en la Copa América 2021 y el segundo lugar en 2019. Además del rendimiento de la Bicolor en Estados Unidos, este torneo marcará el debut oficial de Jorge Fossati como entrenador, quien buscará implementar cambios en el equipo.





