El pasado miércoles, Jorge Fossati fue presentando en sociedad como nuevo entrenador de la Selección Peruana y desde ya ha puesto en marcha un plan de trabajo para agilizar los procesos con sus nuevos dirigidos. De momento, el uruguayo viene siguiendo los entrenamientos de la Sub-23 en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y, mientras se oficializan los partidos amistosos que afrontará en marzo, su comando técnico está elaborando un cronograma de seguimiento para conocer a sus futuros convocados, así como los detalles que necesitan estar resueltos antes del arranque de la Copa América 2024. Eso sí, hay un tema de especial preocupación en la interna: el presente de Paolo Guerrero, quien está sin club.

En diálogo con el programa Último Al Arco, el exestratega de Universitario de Deportes primero se refirió a la generación de futbolistas que ha heredado de las anteriores gestiones, en donde a pesar de que el recambio no ha sido el esperado, la Selección Peruana cuenta con una base consolidada con elementos de mucha experiencia. “Perú tiene una generación de jugadores muy buena, en algunos casos consolidada. Con jugadores que atraviesan quizá el final de su carrera pero que siguen vigentes”, sostuvo.

Respecto a los compromisos de preparación, específicamente por las fechas FIFA de marzo y junio, el ‘Flaco’ espera que estos le sean de mucha utilidad para que el plantel se compenetre con su idea de juego, algo que será muy necesario pensando en la Copa América y en los duelos por las Eliminatorias 2026. “Trataremos de utilizar estos partidos para introducir al plantel en nuestra idea esperando, aunque no de forma pasiva, la Copa América”, acotó.

En esa misma línea, Jorge Fossati considera que es fundamental tener un diálogo directo con sus nuevos dirigidos, por lo que planificará futuros viajes al extranjero con la finalidad de afianzar lazos con los que militan en el exterior. Esto ya ha sucedido antes, tanto con Juan Reynoso como con Ricardo Gareca. “Lo más factible es que viaje a juntarme con los jugadores que están en el exterior, entre marzo y junio, no va a ser ahora. Entiendo que hablar en persona siempre es mejor”, agregó.

Por otro lado, el entrenador ‘charrúa’ sabe perfectamente que el calendario de las Eliminatorias 2026 lo llevará a enfrentarse a su país en la novena jornada, entre los primeros días de octubre de este año en el Estadio Nacional. Lejos de caer en formalismos, fue sinceró y confesó que tendrá sentimientos encontrados por lo que eso significa. “Lógico que me hace ruido en el estómago saber que el tercer partido de Eliminatorias que voy a tener es contra Uruguay. No vamos a poder evitar que la sensación no sea del todo normal”, apuntó.

Finalmente, Jorge Fossati no fue ajeno al presente de Paolo Guerrero, referente y capitán de la Selección Peruana. Tras no renovar con Liga de Quito, el ‘Depredador’ quedó como agente libre y hasta la fecha no tiene equipo, algo que le preocupa al uruguayo. En esta entrevista con el programa de la radio Sport 890, el director técnico de 71 contó que ya conversó con él y estará al tanto de su actualidad.

“Hablé con Paolo Guerrero. Su situación es la que más me preocupa de los referentes, porque no tiene equipo. Hoy tuve una nueva comunicación con él para ver si tiene novedades de su futuro. Cuando hablé con mi cuerpo técnico y les dije que iba a hablar de nuevo con Paolo Guerrero me dijeron ‘mira que suena en Nacional’, no tenía conocimiento. No pude hablar del tema aún con él para ver si es real”, puntualizó.

El calendario de Jorge Fossati con Perú

Luego de ser presentado en sociedad como nuevo entrenador de la Selección Peruana, a Jorge Fossati le tocará revisar el calendario que tiene por delante para comenzar a trabajar en sus próximas convocatorias. Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, sus primeros partidos serán en marzo –en total serán cuatro encuentros, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar –Italia y Guatemala están en carpeta, con la negociaciones por buen camino–. Según señaló Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. La ‘Blanquirroja’ integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium. Posteriormente chocaremos con el representante norteamericano, el 25 de junio en el Children’s Mercy Park, para cerrar ante la vigente campeona del mundo en el Hard Rock Stadium, el 29 de junio.





