La Selección Peruana afrontará una nueva fecha doble de Eliminatorias al Mundial 2026 este mes de octubre (ante Uruguay y Brasil) y presentó una novedad en la convocatoria: ante la lesión de Gianluca Lapadula, Jorge Fossati decidió incluir a Luis Ramos en la lista final. El delantero de Cusco FC tendrá su primera oportunidad con la bicolor y -tras su incorporación a los entrenamientos- algunos ex compañeros se pronunciaron para desearle el mejor de los éxitos, recordando también pasajes de su carrera. Jair Céspedes contó cómo fue la convivencia en Deportivo Municipal y reveló que no la pasó bien en la institución ‘edil’.

“Yo me quito el sombrero con Luis Ramos porque él ha luchado bastante. El papá de él falleció, cuando estábamos en Municipal era suplente, se quería ir porque estaba jugando Christopher Olivares. No tenía muchas opciones. Y cuando él entraba, el profe Ángel Comizzo lo ponía y metía goles. Él ya venía de Mannucci, había sido suplente. Creo que jugó unos partidos y de ahí llegó a Deportivo Municipal”, contó en Trivu TV.

La estadía de Luis Ramos en Deportivo Municipal duró solo media temporada. El delantero decidió marcharse por los problemas económicos que atravesaba el club y no conseguir el puesto de titular, aunque acumuló 15 partidos con dos goles. Fue así que arribó a Los Chankas en Liga 2 y se convirtió en el goleador de la competencia con 19 anotaciones, rendimiento que bastó para arribar a Cusco FC en 2024.

Por otro lado, Céspedes destacó las cualidades del delantero de 24 años y postuló la opción de tener minuto ante Uruguay: “Es un buen jugador, yo creo que podría ser una opción contra Uruguay porque va al choque, tiene buen juego aéreo, tiene temperamento. No se achica”.

Además, contó que -en caso llegue a ser titular- podría costarle por la falta de experiencia, pero sería una oportunidad de demostrar su nivel: “Obviamente que costaría en un partido tan decisivo, pero si te llega la oportunidad, tienes que convertirte en un viejo dentro de la cancha así tengas quince años. Tú esperas esta oportunidad toda tu vida, desde niño, entonces uno tiene que rajarse y decir que no me sacan más”.

Juan Carlos Bazalar también se pronunció

En la temporada 2023 de la Liga 2, Juan Carlos Bazalar tuvo la oportunidad de dirigir a Luis Ramos en su mejor momento. El estratega elogió su convocatoria y destacó sus cualidades. “Yo creo que le puede aportar mucho. Estamos urgidos de un ‘9′ de esas características. Necesitamos un jugador más de área, que no salga tanto, aunque seguramente se apoyará como él lo hace muchas veces. Pero es más de juego en el área. Cae para bien su llamado”, contó en entrevista con el periodista Jesús Rodríguez.

A pesar de saludar este hecho, para Bazalar es necesario tener mesura con lo que se viene para el jugador: “Hay que ser conscientes de que es su primer llamado a nivel de Eliminatorias. Yo creo que va a tener la oportunidad de ingresar, pero vayamos con mucha prudencia. Te he hablado de sus características, pero de ahí a que sea titular, hay que esperar un poco”.





Luis Ramos y su presente en la Liga 1

Este delantero, de 1.84 metros de altura, con un físico imponente y destacadas habilidades dentro del área rival, generó buenas impresiones en Jorge Fossati, quien siguió de cerca su trabajo con los ‘dorados’. Su posición natural es en el área, como ‘9′, de goleador. Sin embargo, presenta otras cualidades destacadas que podrían ser favorables para la ofensiva de la ‘Bicolor’.

El nacido en Trujillo, en la primera parte del campeonato, sumó un total de tres ‘pepas’. En los 17 enfrentamientos (de los cuales fue titular en dos), jugó entre 20′ a 40′ por duelo, llegando a ingresar al campo en tres oportunidades para disputar los últimos cinco minutos. En el Clausura, su evolución es favorable, ya que, hasta la fecha, registra seis, comenzando en 12 ocasiones y sustituido en una ocasión a lo largo de las 13 jornadas disputadas.

Es importante destacar que, a principios de agosto, Depor conoció que Luis Ramos fue de interés de un grande de Argentina: San Lorenzo de Almagro, que le propuso una oferta por dos años. Sin embargo, el club cusqueño no habría aceptado, y esta transferencia no se concretó. No obstante, el hecho de estar ahora en la ‘Bicolor’ genera que tenga una mayor visibilidad, abriendo opciones en otras ligas de igual o mayor relevancia en el fútbol.

La lista de convocados de Perú ante Uruguay y Brasil

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario).

Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario). Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA).

Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers, USA), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (AEK Atenas, GRE), Luis Abram (Atlanta United, USA). Mediocampistas: Renato Tapia (Leganés, ESP), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA).

Renato Tapia (Leganés, ESP), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Marcos López (FC Copenhague, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City, USA). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (Cusco FC), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Joao Grimaldo (Partizán, SRB), José Rivera (Universitario).

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido entre las selecciones de Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!





