Oliver Sonne quedó fuera de la convocatoria de la Selección Peruana para el amistoso ante Colombia, generando dudas sobre su estado físico. La FPF informó que el lateral fue evaluado y que, en coordinación con el Burnley, se acordó su retorno a Inglaterra. Ante esta situación, Mano Menezes decidió aclarar qué ocurrió con el futbolista.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador brasileño fue consultado directamente sobre si Sonne arrastraba alguna molestia o lesión. La respuesta de Menezes fue contundente: “No, no tiene nada”, descartando que la decisión haya sido tomada porque el jugador estuviera lesionado.

El estratega explicó que desde el inicio de la fecha FIFA tenían previsto administrar los minutos de Sonne. La idea era que el futbolista disputara dos de los cuatro amistosos programados por la ‘Bicolor’, alternando sus participaciones para darle el descanso necesario y reducir el riesgo de una eventual lesión.

“Habíamos planeado utilizar a Sonne en dos partidos, para intercalar entre el primero y el tercero, para que ellos tuvieran una recuperación adecuada y no corriésemos el riesgo de tener cualquier lesión”, señaló Menezes al explicar la planificación que había realizado su comando técnico.

El entrenador también contó que existe una comunicación directa con los futbolistas antes y durante cada convocatoria. Según explicó, el objetivo es conocer cómo llegan los jugadores y si presentan algún inconveniente físico antes de definir su participación en los partidos de la fecha FIFA.

En ese sentido, Menezes puso como ejemplo el caso de Fabio Gruber, con quien conversaron directamente y finalmente decidió no continuar con la convocatoria. En cambio, Sonne sí manifestó estar en condiciones de permanecer con la Selección Peruana y fue considerado para los amistosos ante México y Canadá.

Sonne tuvo participación en los dos primeros compromisos de esta gira. Ingresó durante el empate ante México y posteriormente fue titular frente a Canadá, encuentro en el que disputó 65 minutos en la derrota por 2-0 de la ‘Bicolor’. Ahora, al no estar contemplado para el último partido, se acordó anticipar su regreso a Inglaterra.

¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:00 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:00 p.m. en México y a la 1:00 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y América tvGO, por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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