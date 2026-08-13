La Selección Peruana continúa con su proceso de renovación bajo la dirección de Mano Menezes y ya piensa en sus próximos amistosos internacionales. En ese contexto, una de las novedades de la siguiente convocatoria sería la presencia de un joven delantero que milita en Portugal. Se trata de Víctor Guzmán, quien viene ganando experiencia en el fútbol europeo.

De acuerdo con la información difundida en el programa ‘Hablemos de MAX’, el comando técnico de la ‘Bicolor’ tendría decidido incluir al atacante en la próxima lista. De esta manera, el futbolista tendría la posibilidad de recibir su primer llamado a la selección absoluta.

Víctor Guzmán surgió de las divisiones menores de Alianza Lima y en 2025 dio el salto al fútbol europeo para incorporarse a Sporting de Lisboa. Desde entonces, el delantero viene atravesando un proceso de adaptación en Portugal, donde continúa buscando consolidarse. Su evolución habría sido seguida de cerca por el comando técnico de la Selección Peruana.

Victor Guzmán. (Foto: Alianza Lima)

Durante la temporada 2025/26, el atacante tuvo participación con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2. Según los registros consignados en la información difundida, disputó cinco partidos y acumuló 179 minutos en dicha categoría, aunque todavía no consiguió marcar. Además, también tuvo presencia con el equipo Sub-23 del cuadro portugués.

Victor Guzmán. (Foto: Sporting Lisboa)

Con las divisiones menores de la Selección Peruana, Guzmán también cuenta con experiencia internacional. El delantero suma 29 partidos, seis goles y una asistencia en las diferentes categorías juveniles de la ‘Bicolor’. Ahora, su crecimiento en Europa podría permitirle dar un nuevo paso y ser considerado directamente para el equipo absoluto.

Victor Guzmán. (Foto: FPF)

La posible convocatoria llega mientras Mano Menezes prepara una exigente agenda para los próximos meses. Perú disputará cuatro amistosos entre septiembre y octubre, frente a selecciones que participaron en el Mundial 2026. Estados Unidos, México, Canadá y Colombia serán los rivales de la ‘Bicolor’ en esta nueva etapa de preparación.

Estados Unidos, México, Canadá y Colombia serán los rivales de Perú en la siguiente fecha FIFA. (Foto: Getty Images)

El primer encuentro será ante Estados Unidos, el sábado 26 de septiembre, en Orlando. Luego, Perú se medirá con México el martes 29 en New Jersey, mientras que el 3 de octubre enfrentará a Canadá en Montreal. Finalmente, el equipo de Menezes cerrará esta gira el 6 de octubre contra Colombia, en Miami.

Por ahora, la presencia de Víctor Guzmán será confirmada cuando se publique oficialmente la convocatoria de Mano Menezes. Sin embargo, su inclusión representaría una apuesta por el recambio generacional y una oportunidad para que el delantero muestre sus condiciones con la selección absoluta. El atacante de Sporting de Lisboa podría ser una de las sorpresas de la próxima lista de la ‘Bicolor’.

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