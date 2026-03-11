El entrenador brasileño Mano Menezes está próximo a dar su primera lista de convocados a la selección peruana, que disputará amistosos por fecha FIFA ante Senegal y Honduras en Europa. Sin embargo, aún no se conoce a quién será su asistente técnico durante su gestión, y se especuló con el nombre de Manuel Barreto.

Al respecto, el Jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se encargó de descartar todo tipo de posibilidad, pues su trabajo se concentra en desarrollar y potenciar a los jóvenes valores a que aparezcan a nivel nacional, para devolverle protagonismo a nuestros seleccionados nacionales de menores.

“Cuando llegué al cargo fui muy claro en que mi foco era menores y ese será mi foco. Cualquier posibilidad de dualidad no me permitiría llevar mi función como la estoy haciendo, ya que es bastante lo que tengo que hacer”, dijo durante una entrevista a ‘Fútbol Satélite’.

En esa línea, reveló que dejó un informe con sus conclusiones, luego de tomar las riendas de la blanquirroja de manera interina durante tres amistosos internacionales a finales de 2025 ante Rusia y en dos ocasiones frente a Chile.

“Sí, había un informe con el universo de jugadores que habíamos revisado, el análisis que habíamos hecho de los partidos, entre otras cosas”, apuntó el entrenador peruano.

Comando técnico de Mano Menezes. (Foto: FPF)

Por otro lado, se refirió a los avances de su gestión en estos primeros 9 meses en Videna, luego de su exitoso paso por Universitario. Barreto contó sobre importantes cambios en las competiciones de menores a nivel de clubes.

“Estoy entusiasmado. En estos nueve meses hemos avanzado muchísimo implementando varios temas y construyendo diversos proyectos de cara a lo que será este año”, dijo muy motivado.

“Estoy como líder de la UTM para transmitir esa convicción. Hemos organizado torneos como la Copa Federación, donde hay cambios estructurales junto a Jean Ferrari y la Liga Sub-18 y Sub-16, coordinando de la mano con el presidente Agustín Lozano. Este año debemos materializar esos proyectos”, finalizó Barreto.

Perú jugará el próximo sábado 28 de marzo, desde las 11:00 a.m. (hora peruana) ante Senegal en el Stade France de París. Luego, el martes 31 del mismo mes, se enfrentará a Honduras en el Estadio Butarque de Leganés, España, desde las 1:00 p.m..

