Pocas veces en la historia se ha visto a un adolescente de 16 años entrenando con la Selección Peruana absoluta. Este es el caso de Maxloren Castro, quien el último miércoles fue convocado de forma oficial -Franco Zanelatto salió de la nómina por temas de salud-, pero está concentrando desde hace varios días con la plantilla, con miras a los partidos ante Colombia y Ecuador, por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Jorge Fossati vio de cerca su talento y capacidad, y no dudó un segundo en incluirlo en los trabajos, con la intención de que vaya ganando experiencia al más alto nivel y al lado de los futbolistas de mayor experiencia.

¿Tendrá una oportunidad en las Eliminatorias?

La semana pasada, la Blanquirroja inició los entrenamientos en la Villa Deportiva Nacional (Videna) con once jugadores del medio local. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en las prácticas también estaba Maxloren Castro, la ‘joya’ de Sporting Cristal. El talentoso jugador fue incorporado inicialmente como sparring, pero luego fue incluido en el plan de trabajo de la Selección Peruana. Finalmente, reemplazó a Zanelatto en la convocatoria. Su calidad, entrega y proyección influenciaron en la decisión del técnico uruguayo, que busca apostar por la juventud en momentos en que muchos hinchas exigen que haya un recambio generacional. En San Luis, el rimense tuvo la oportunidad de alternar con las principales figuras de la Bicolor.

La situación que está viviendo generó que se actualice su valor en el mercado. Su cotización ahora es de 700 mil euros, según la página especializada Transfermarkt. Se trata del séptimo futbolista Sub 17 más valioso en América. Ojo, en la conferencia de prensa del último lunes, Luis Advíncula se refirió a la inclusión de Maxloren a los entrenamientos. “El cambio generacional es algo que se tiene dar, es normal en el fútbol. Todo lo que sea bueno para la Selección, bienvenido sea. Contento por su presente, es un chico con muy buenas condiciones, pero hay que llevarlo de a pocos. Va a ser bueno para él y el fútbol peruano, ver el roce de lo que es la selección”, dijo al respecto.

Con camiseta de Sporting Cristal, el peruano nacido en 2007 debutó esta temporada en la Primera División. En lo que va de la Liga 1 2024, disputó 14 partidos -en cinco de ellos inició como titular-, en los que marcó dos goles y brindó dos asistencias. También tuvo minutos en el 3-1 sobre Always Ready, por la vuelta de los play offs de la Libertadores. Su actual estratega en el Rímac, Guillermo Farré, lo llenó de elogios luego de su tanto ante UTC: “Está jugando porque está demostrando que está siendo de regular para arriba. Cuando se le ha requerido, siempre ha resuelto situaciones de la mejor manera. En líneas generales, trato de comprimirlo y generar un clima de juego en donde pueda fluir. (El gol) es producto de su ambición porque siempre quiere ir adelante”.

Cabe mencionar que solo seis peruanos lograron debutar en la Selección Peruana a los 16 años de edad. Ellos son: Ángel Uribe (vs. España en 1960), Guillermo Barbadillo (vs. Países Bajos en 1972), Luis Escobar (vs. Paraguay en 1985), Carlos Guillén y Juan Reynoso (vs. China en 1986) y Rubén Correa Jr. (vs. Brasil en 1986). Mientras que los peruanos que debutaron a los 17 años fueron Reimond Manco (vs. Bolivia en 2008) y Mario Gómez (vs. Ecuador en 1999). ¿Podrá Maxloren Castro unirse a este lista selecta de menores de edad que lograron tener minutos en la Blanquirroja absoluta?

Maxloren Castro lleva 14 partidos en la Liga 1 2024. (Foto: Sporting Cristal)

Siguiendo el ejemplo de otras selecciones

Cada vez hay más jugadores jóvenes que se asientan en el primer equipo de un club o en la selección mayor de su país. Uno de los casos más conocidos en el mundo del fútbol es el de Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona y pieza clave en la España que ganó la última edición de la Eurocopa. Solo tiene 17 años y ya es considerado uno de los mejores jugadores del mundo (fue nominado al Balón de Oro 2024). En nuestro continente también están apareciendo estrellas adolescentes, como Kendry Paez (17 años), ‘joya’ de Ecuador que viene siendo titular en las Eliminatorias y también tuvo acción en la Copa América 2024. El jugador de Independiente del Valle, que ya fue vendido al Chelsea, jugó cinco partidos en el actual proceso clasificatorio. Marcó un gol y dio una asistencia.

También está el ejemplo de Endrick, quien hace menos de dos meses ha cumplido 18 años y no solo ya debutó con la Selección de Brasil, sino que también está teniendo minutos en el todopoderoso Real Madrid, considerado el mejor equipo de la historia y de la actualidad. El exfutbolista del Palmeiras registró cuatro partidos en la última Copa América y disputó dos encuentros en las Eliminatorias 2026. En la Selección Argentina, la vigente campeona de América y del mundo, también se ganó un espacio el mediocampista Valentin Carboni (19 años). Sumó sus primeros minutos oficiales con la ‘Albiceleste’ en el triunfo sobre Perú (2-0), en la fase de grupos de la Copa América.

Kendry Páez tiene 17 años y ya es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: Getty)

Tal como lo vivieron Andy Polo y Renato Tapia

Otros jugadores peruanos que vivieron un proceso similar al de Maxloren Castro son Andy Polo y Renato Tapia. En 2011, cuando la Selección Peruana era dirigida por Sergio Markarián, la lista de convocados para un microciclo incluyó a un Polo de 16 años de edad que jugaba en Universitario de Deportes. Desde muy joven tuvo ese roce internacional; sin embargo, en los siguientes años disputó torneos de divisiones menores. Su debut en la Bicolor recién se produjo en 2016, bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca. Hoy en día, la ‘Joya’ lleva 47 partidos en la Blanquirroja, en los que ha marcado un gol y ha dado cinco asistencias. Ha disputado tres Copa América y también fue llevado al Mundial de Rusia 2018.

Así como pasó con Polo, Renato Tapia era uno de los jugadores jóvenes que más le agradaba a Markarián por su actitud en los entrenamientos y en los partidos oficiales. Por tal motivo, lo convocó para un microciclo en el año 2013, cuando el ‘Cabezón’ pertenecía al Twente de Holanda y tenía 18 años de edad. Al año siguiente fue convocado para un partido contra Paraguay, pero su debut oficial se dio en marzo de 2015 ante Venezuela. Fue bajo el mandato del ‘Tigre’. El futbolista del Leganés, con 29 años, ya tiene 85 paridos en la Bicolor y es el peruano número 18 con más presencias en la historia. Fue pieza clave en las dos últimas Eliminatorias, en las que Perú logró obtener el repechaje.

Si buscamos un caso más reciente, encontramos el de Kluiverth Aguilar, quien fue parte de la lista preliminar de 50 jugadores para la Copa América 2021. El lateral tuvo su primera experiencia en la Blanquirroja cuando tenía 17 años y era parte de Alianza Lima. En ese nómina también estuvieron incluidos jóvenes como Jhilmar Lora, Aarón Sánchez y Paolo Reyna. Hasta el momento, Kluiverth, que hoy pertenece al club belga Lommel SK, no ha podido debutar en la Selección Peruana absoluta. Tampoco ha sido parte de las últimas convocatorias.

Polo y Tapia en los entrenamientos de Perú antes de enfrentar a Colombia. (Foto: Composición)





