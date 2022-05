Paolo Guerrero aterrizó en el Perú la semana pasada y, desde entonces, asiste a La Videna para acelerar su proceso de recuperación que lo lleve a volver lo antes posible a los terrenos de juego. Cada día que pasa, el futbolista mejora físicamente, en donde ya realiza trabajos con el balón. La felicidad de tener contacto con la pelota invade el cuerpo del ‘9′ y así lo dejó claro en sus redes sociales.

El exInter de Porto Alegre publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de los entrenamientos de este miércoles en el recinto deportivo de San Luis junto a un pequeño mensaje. De inmediato, sus seguidores compartieron el posteo, lo llenaron de ‘me gusta’ y lo convirtieron en viral.

“Mi felicidad es estar en contacto contigo”, escribió el atacante de la Selección Peruana acompañado de un emoticón de un balón, dando a entender que volver a jugar al fútbol es lo que le genera motivación día a día.

Guerrero entrenó con el grupo que se prepara para viajar a Doha a disputar el partido por el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Los futbolistas disputaron un partido amistoso frente a la reserva de Alianza Lima, Paolo jugó 30 minutos y anotó un gol de penal tras un potente disparo al palo derecho del portero.

Paolo fue pieza fundamental en la Selección Peruana en los últimos años; sin embargo, a partir de la lesión que sufrió en el 2021, el ‘Tigre’ tomó la decisión de no convocarlo para el repechaje, así como en el pasado no lo hizo para los encuentros de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Paolo Guerrero y la publicación tras cumplir un nuevo entrenamiento en Videna. (Captura: Instagram)

Guerrero inició conversaciones con Alianza

Según reveló el ‘Depredador’ a su salida de Videna, Alianza Lima conversó con él sobre la posibilidad de tenerlo en sus filas. “Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí”, inició el ‘9′ en conversación con la prensa.

Paolo decidió no cerrar ninguna puerta. “Estoy analizando ofertas y vamos a ver qué pasa. Hoy, me sentí bien, volvía marcar de penal y eso me pone contento”, agregó.

Tras ser preguntado por detalles del encuentro amistoso y su anotación, Guerrero dijo: “El partido de práctica muy bien. Hice 30 minutos. Feliz de estar jugando nuevamente, de compartir campo con mis compañeros, de volver a la rutina de entrenamientos y me siento muy bien”.