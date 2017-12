Paolo Guerrero: Pedro Suárez Vértiz aconsejó al delantero en Facebook

Todos, sin excepción, celebramos que el Comité de Apelaciones de la FIFA le rebajara la sanción a Paolo Guerrero de un año a seis meses. Eso permitirá a Ricardo Gareca contar con el delantero en el Mundial Rusia 2018.

Entre los que expresaron su alegría por la reducción del castigo al capitán de la Selección Peruana es el cantante Pedro Suárez Vertiz, que a través de su cuenta de Facebook le mandó un mensaje al 'Depredador'.

"Pucha Paolo, estaba realmente asustado. Pero la noticia de la reducción de tu suspensión a 6 meses, la he celebrado como cuando clasificamos. Saludo tu perseverancia y amor a la patria", publicó el cantante en su cuenta de Facebook.

Pedro Suárez Vértiz también le aconsejó que no pierda tiempo demandando a las personas que dudaron y mancharon su imagen tras el resultado analítico adverso en su prueba de antidoping tras el partido ante Argentina por las Eliminatorias.

"No pierdas energía enjuiciando a los babosos que te difamaron. Eres grande y ya estás con nosotros de nuevo. Gloria a Dios !!", agregó.

Paolo Guerrero: Facebook Pedro Suárez Vértiz le manda un mensaje al delantero Paolo Guerrero: Facebook Pedro Suárez Vértiz le manda un mensaje al delantero

En tanto, Paolo Guerrero no está contento con la rebaja de la sanción. El atacante del Flamengo, junto a sus representantes legales, apelará ante el Tribunal Arbitral del Deporte.

"No estoy tranquilo ahora porque redujeron la sanción. Voy a seguir luchando para demostrar mi inocencia. Realmente es una injusticia que me hayan castigado, ya que he demostrado que soy inocente todo el tiempo. Lo probé y lo seguiré probando hasta que me absuelvan", dijo a Reuters TV el jueves en Río de Janeiro.

Guerrero afirmó que la prueba positiva se debió a una contaminación de su muestra y prometió volver a las canchas en 2018.