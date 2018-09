Paolo Guerrero: Tribunal Federal Suizo podría pronunciarse este fin de semana

Los abogados de Paolo Guerrero presentaron un recurso ante el Tribunal Federal de Suiza para tratar de revocar la sanción que pesa sobre el jugador. Inter de Brasil espera que la decisión final se dé a conocer este fin de semana y que sea favorable para el delantero de la Selección Peruana.

"Los abogados entraron con una medida procesal que puede tener un desenlace durante esa semana. Y nuestra expectativa es que el resultado sea positivo", dijo el presidente del club Marcelo Medeiros a Globo Esporte.

"Principalmente esperamos que sea favorable por Paolo Guerrero, para que pueda ejercer su profesión y pueda volver a jugar al fútbol. Y para el Inter que va a contar con su talento", añadió.

Roberto Melo, vicepresidente de Inter, respaldó el discurso del titular. El dirigente dijo que la directiva sigue atentamente los desdoblamientos del caso. Pero sin ansiedad, por tratarse de una cuestión que huye del "control" del club.

"Estamos acompañando a Paolo Guerrero en esto, pero no es algo por lo que estemos ansiosos, no tenemos dominio de la situación, es algo que nos escapa a nuestro control. Él ha entrado con el recurso y vamos a aguardar en los próximos días una respuesta favorable o no", dijo en Uol de Brasil.

Paolo Guerrero sigue en nuestro a la espera de resolver en la última instancia la sanción que le impuso el TAS y que se termina en abril del 2019.

