La Selección Peruana consiguió una victoria por 2-0 frente a Bolivia en el amistoso disputado en el estadio Alejandro Villanueva. El resultado significó un impulso para el equipo nacional, que busca recuperar confianza y comenzar a construir un nuevo camino de cara a sus próximos desafíos. Tras el encuentro, Marcos López compartió sus sensaciones sobre el triunfo y lo que representa para el grupo.

El lateral izquierdo reconoció la importancia de conseguir un resultado positivo, especialmente por el momento que atraviesa la ‘Bicolor’. En esa línea, señaló que ganar ayuda a fortalecer la confianza del plantel y permite continuar trabajando con una perspectiva más alentadora. Sin embargo, también dejó en claro que el proceso que viene por delante exigirá compromiso y sacrificio de todos los convocados.

“Es importante el resultado. Obviamente nos ayuda a la confianza y a lo que queremos, que es construir un camino que va a ser largo, que tenemos que sacrificar muchas cosas y que debemos dar todo por esta camiseta”, manifestó el futbolista nacional tras el compromiso.

Por otro lado, López también se refirió al segundo gol de Perú y tuvo palabras de reconocimiento para Maxloren Castro, quien viene mostrando condiciones interesantes con la camiseta nacional. El defensor destacó las características del joven atacante y consideró que tiene las herramientas necesarias para seguir creciendo dentro del fútbol profesional.

“Felicitarlo, creo que Max es un gran jugador que tiene mucho potencial y que debe creer en sí mismo. Y nada, aquí estamos para ayudarlo en su desarrollo”, expresó. Además, resaltó que el extremo viene aportando velocidad y atrevimiento, dos cualidades que pueden ser importantes para el funcionamiento ofensivo del equipo.

En ese sentido, el defensor también le dejó un mensaje al futbolista de Sporting Cristal, apuntando a la importancia de confiar en sus propias condiciones. López espera que Castro pueda dar próximamente el salto al extranjero, pues considera que una experiencia fuera del país podría aportarle nuevas herramientas para seguir creciendo y contribuir a la Selección Peruana.

Asimismo, el jugador se refirió al trabajo defensivo que realizó el equipo para mantener su arco en cero ante Bolivia. Reconoció que los rivales también tienen argumentos para generar peligro, por lo que considera fundamental que Perú pueda hacerse fuerte y mantener la solidez durante los partidos. El resultado terminó reflejando una buena respuesta colectiva en ese aspecto.

Finalmente, Marcos López pidió no quedarse únicamente con el marcador y mantener la autocrítica pese a la victoria. Si bien valoró el 2-0 conseguido en Matute, reconoció que todavía existen fases del juego que necesitan mejorar para afrontar los próximos compromisos con mayores garantías. “Sabemos que hay muchas cosas por corregir. Si bien es cierto el resultado ayuda, hay que ser autocríticos y debemos mejorar en ciertas fases del juego”, sentenció.

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