Maxloren Castro vivió una noche especial con la Selección Peruana. El joven atacante anotó su primer gol con la camiseta nacional en la victoria por 2-0 frente a Bolivia, en el estadio Alejandro Villanueva. Un momento importante para el futbolista de Sporting Cristal, que comienza a ganar protagonismo en el equipo y suma nuevas experiencias en su carrera.

Tras el encuentro, el extremo no ocultó su alegría por haber conseguido este objetivo con la ‘Bicolor’. Para el futbolista, estrenarse como goleador de la selección representa una motivación especial y un recuerdo que espera compartir con las personas más cercanas, mientras continúa trabajando para consolidarse.

“La verdad estoy muy feliz, muy contento. Primer gol con la selección y a disfrutar con la familia y a seguir adelante”, manifestó Maxloren Castro luego del triunfo ante el combinado boliviano.

Por otro lado, el atacante también fue consultado sobre las palabras de reconocimiento que recibió de referentes de la selección, como Marcos López y Yoshimar Yotún. Al respecto, destacó la importancia de escuchar los consejos de los jugadores con mayor experiencia, especialmente para quienes recién empiezan a dar sus primeros pasos en el equipo nacional.

“Creo que las palabras de los más grandes, por decir, como Marquito López, Yoshimar Yotún, creo que es muy importante para nosotros los más chicos. Y siempre escuchamos para aprender de ellos y reflejarlo en cada partido”, señaló el futbolista.

En esa misma línea, Castro contó cuáles son algunas de las recomendaciones que recibe de los referentes de la ‘Bicolor’ para desenvolverse mejor dentro del campo. La tranquilidad para manejar el balón y la confianza para aprovechar sus condiciones en el uno contra uno son aspectos que busca aplicar en cada presentación con el equipo nacional.

“Que tenga tranquilidad, paciencia a la hora de tener el balón. Después el uno contra uno, encarar y hacer lo que salga”, explicó el joven atacante, quien viene mostrando atrevimiento y velocidad en sus apariciones con la camiseta peruana.

Finalmente, Maxloren también se refirió a la posibilidad de que este buen momento le permita despertar el interés de clubes del extranjero. El futbolista reconoció que su primer gol con la selección puede representar una vitrina importante para mostrar sus condiciones fuera del país y acercarse a una oportunidad internacional.

“Sí, creo que este gol que hice es muy importante para que me vean de afuera, para poder tener ahí una oportunidad y seguir adelante”, sentenció Castro, quien ahora buscará mantener su crecimiento tanto en Sporting Cristal como en la Selección Peruana.

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