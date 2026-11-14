La Selección Peruana volvió a celebrar una victoria en Lima. El equipo nacional derrotó 2-0 a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, en un amistoso que también significó el reencuentro con los hinchas después de un año. Tras el compromiso, Pedro Gallese compartió sus sensaciones sobre el resultado y lo que representa para el grupo en esta nueva etapa.

El arquero nacional destacó la importancia de volver a jugar en casa y sentir nuevamente el respaldo de los aficionados. Para el guardameta, el acompañamiento de la gente es un factor importante para la selección, por lo que valoró la presencia de los hinchas en Matute durante el encuentro frente al combinado boliviano.

“Es lindo siempre reencontrarse con el hincha. El hincha siempre está ahí. Hoy tuvo gente en el estadio, entonces nos alegramos por eso”, manifestó Gallese, quien también reconoció que el triunfo permite seguir trabajando con mayor confianza, aunque todavía existen aspectos por corregir.

Por otro lado, el experimentado guardameta analizó el desarrollo del partido y reconoció que Bolivia tuvo momentos en los que logró manejar la pelota. Sin embargo, consideró que Perú respondió bien en defensa y consiguió controlar las situaciones de peligro, especialmente durante el segundo tiempo del compromiso.

“Bolivia creció como selección también. Hay que darle su proceso. Nosotros, de nuestro lado, después hubo momentos que estuvimos bien defensivamente. Ellos tuvieron un poco más el balón, pero creo que no tuvieron las ocasiones”, explicó el portero peruano sobre el rendimiento de ambos equipos.

Uno de los aspectos que también resaltó Gallese fue mantener el arco en cero. El guardameta reconoció que era una tarea pendiente para la selección desde la llegada de Mano Menezes, por lo que consideró que conseguirlo ante Bolivia representa un impulso importante no solamente para los defensores, sino para todo el plantel.

“Creo que desde que llegó el profe no manteníamos el arco en cero. Es importante, importante no solo para la defensa, sino para el equipo”, señaló el arquero, quien valoró la respuesta colectiva para evitar que el conjunto visitante pudiera convertir durante los 90 minutos.

Asimismo, Gallese tuvo palabras de reconocimiento para Maxloren Castro, quien anotó su primer gol con la Selección Peruana en este encuentro. El guardameta espera que el tanto le permita seguir mostrando sus condiciones y ganar nuevas oportunidades dentro del equipo nacional, en un proceso que también requiere confianza para los futbolistas más jóvenes.

Finalmente, el portero pidió paciencia y autocrítica para continuar con el crecimiento de la ‘Bicolor’. Si bien consideró que el equipo está avanzando por buen camino, también reconoció que todavía hay errores que deben corregirse. “Poco a poco, poco a poco. Hay que ir poco a poco y no hay que mentirnos tampoco. Hay muchos errores para corregir, pero vamos en buen camino”, sentenció.

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