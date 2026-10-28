Perú vs. Angola se enfrentan por el Mundial y Festival Sub-15, (Foto: Bicolor)
Perú vs. Angola se enfrentan por el Mundial y Festival Sub-15, (Foto: Bicolor)

vs. se enfrentarán este miércoles 28 de octubre por el , luego de que ambas selecciones quedaran fuera del camino hacia el título, tras perder frente a sus respectivos rivales en la ronda de dieciseisavos de final. En la siguiente nota conocerás a qué hora se jugará el compromiso y en qué canales ver su transmisión.

La Selección Peruana llega a este encuentro después de perder por penales frente a Italia, en un 4-3 durísimo después de un disputado 1-1 en el tiempo regular. El conjunto dirigido por Diego Ortiz le plantó cara a un conjunto europeo que llegaba como favorito y por poco lo deja en el camino para pasar a los octavos de final.

Jean Franco Trujillo adelantó a la ‘Blanquirroja’ a los 6′ después de una buena definición para finiquitar un contragolpe letal. El futbolista de Universitario de Deportes recibió el balón en el centro del campo, se sacó de encima a su marcador y se hizo el espacio desde la derecha para luego sacar un latigazo cruzado imposible de atajar.

La reacción italiana llegó a los 11′, después de que Manuel Ferraro no fallara desde los 12 pasos para decretar el 1-1 que no se movería más en la etapa complementaria, pues Dayro Maldonado falló el penal que le pudo haber dado la clasificación a Perú en los minutos finales. Así pues, en la fatídica definición los europeos estuvieron más precisos y se impusieron por 4-3.

Angola, por su parte, llega a este partido después de perder por 5-1 a manos de República Checa. En la fase de grupos de este Mundial y Festival Sub-15, el combinado africano terminó primero en el Grupo J, consiguiendo 15 puntos en cinco partidos disputados: venció a Arabia Saudita (4-0), Islas Salomón (3-1), China (3-2), Japón (2-1) y República Centroafricana (5-2). El ganador del duelo contra Perú seguirá su camino para alcanzar la ubicación más alta entre el puesto 17 y 32 del Nivel A del certamen internacional.

¿A qué hora juegan Perú vs. Angola por el Mundial Sub-15?

Perú vs. Angola se enfrentarán este miércoles 28 de octubre, desde las 11:45 a.m. (hora peruana), por la fase de definición de los puestos 17 al 32 de la Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. La selección dirigida por Diego Ortiz buscará recuperarse después de caer ante Italia por 4-3 en la tanda de penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

¿En qué canales ver Perú vs. Angola por el Mundial Sub-15?

El partido entre Perú vs. Angola se podrá ver a través de FIFA+ en DAZN, plataforma que transmite gratuitamente los encuentros de la Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026. Los hinchas podrán seguir el compromiso desde la página web o aplicación de DAZN, mediante un registro gratuito. Asimismo, Depor ofrecerá todas las incidencias del encuentro y el resultado de la Selección Peruana.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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