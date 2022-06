“Para enfrentar este partido definitivo, creemos que mantener un grupo que estuvo a la altura de las circunstancias nos parece lo más apropiado”, sostuvo Ricardo Gareca en la conferencia de la convocatoria al repechaje, donde salvo el retorno de Pedro Aquino, la lista se mantuvo igual a la del último llamado. El ‘Tigre’, por, sobre todo, priorizó mantener al equipo unido, que no solo se caracteriza por la fidelidad entre sus pares a nivel emocional, sino también por la confianza y complicidad que existe en el campo. Algo que sus números, como plantel, lo respaldan.

De los 28 convocados, 14 estuvieron en el Mundial de Rusia 2018 y en el proceso anterior de las Eliminatorias, donde Perú también jugó un repechaje. Es decir, el 50% ya sabe lo que es enfrentar este tipo de partidos. Y en una fecha donde se disputará solo 90 minutos, la confianza y la mentalidad serán claves. No habrá margen de error y más allá de lo táctico y físico, la serenidad y la estabilidad emocional serán determinantes.

De los arqueros, Pedro Gallese y José Carvallo fueron parte de la última delegación mundialista. También Miguel Araujo, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Aldo Corzo, Christian Ramos, Christian Cueva, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Edison Flores y Aquino.

En tanto, Sergio Peña fue sustituido por Paolo Guerrero, tras la aprobación del TAS, pero estuvo en el proceso de clasificación, al igual que Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Zambrano Christofer Gonzales y Carlos Zambrano. Los “nuevos” son Marcos López, Raziel García, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Gabriel Costa y los delanteros Gianluca Lapadula, Alex Valera y Santiago Ormeño.

Cabe resaltar que del once titular que jugaría este lunes ante Australia, ocho superan los 60 partidos y son mundialistas. Solo Callens, Peña y Lapadula, quienes se han consolidado en el actual proceso clasificatorio, no llegan a esa cantidad y no fueron a la última Copa del Mundo. No obstante, han sido claves en el equipo y su presencia es incuestionable. Y, por último, Ramos y Flores, ahora suplentes, también son parte de este grupo selecto de la bicolor.

Futbolista Partidos con la Selección Rusia 2018 Pedro Gallese 90 Sí Luis Advíncula 106 Sí Carlos Zambrano 62 No Alexander Callens 32 No Miguel Trauco 67 Sí Yoshimar Yotún 118 Sí Renato Tapia 74 Sí Sergio Peña 28 No Christian Cueva 91 Sí André Carrillo 88 Sí Gianluca Lapadula 21 No Christian Ramos 88 Sí Pedro Aquino 47 Sí Edison Flores 62 Sí

El sistema del ‘Tigre’

Con la salida de Óscar Washington Tabárez de la selección uruguaya, Ricardo Gareca es actualmente el técnico con más tiempo en Sudamérica. Llegó en el 2015 y ya tiene siete años al mando de la blanquirroja, lo que le ha permitido consolidar un plantel y un sistema, que, aunque ha ido variando, ha mantenido su columna vertebral.

País Técnico Llegada Brasil Tité junio 2016 Argentina Lionel Scaloni agosto 2018 Ecuador Gustavo Alfaro agosto 2020 Uruguay Diego Alonso noviembre 2021 Perú Ricardo Gareca marzo 2015 Colombia Néstor Lorenzo Recientemente anunciado Chile Eduardo Berizzo mayo 2022 Paraguay Guillermo Barros octubre 2021 Venezuela José Néstor Pekerman noviembre 2021 Bolivia Sin entrenador -

En su debut en Rusia 2018 ante Dinamarca, Ricardo Gareca utilizó un 4-2-3-1 conformado por Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco; Renato Tapia y Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva y Edison Flores; Jefferson Farfán.

Así formo Ricardo Gareca ante Dinamarca en su debut en Rusia 2018.

Actualmente, la figura se mantiene, pero las funciones de los futbolistas, en algunos casos, han cambiado. Renato Tapia juega entre los centrales y tiene una función más defensiva, mientras que Cueva dejó de jugar detrás del punta para actualmente ser un extremo. Así, junto a Carrillo, acompañan al delantero en la creación de jugadas de peligro. Hoy, realiza la función del ‘Oreja’ Flores y, de paso, le abrió un lugar en la primera línea de volantes a Peña.

En tanto, la dupla de centrales también cambió. Ramos fue clave en el proceso clasificatorio, pero los últimos partidos fue reemplazado por Zambrano, quien es acompañado en la izquierda por Callens. Mientras que el ‘Mudo’ Rodríguez se encuentra libre, sin equipo. Su último club ha sido Alianza Atlético (2021), pero solo disputó ocho partidos. Y no es considerado por el ‘Tigre’ desde Rusia 2018.

En cuanto a la delantera, ni Jefferson Farfán ni Paolo Guerrero están presentes. Ambos se encuentran en proceso de recuperación. En su reemplazo han aparecido tres nombres, entre los que resalta Lapadula. También figuran Valera y Ormeño.

Este será el equipo que alineará Ricardo Gareca para enfrentar a Australia en el repechaje.

Eso sí, dentro de todos los cambios, la selección peruana ha mantenido una estructura. Gallese se mantiene en el arco, Advíncula por la banda derecha y Trauco por la izquierda. En el medio sector, siguen Yotún con Tapia; mientras que Cueva y Carrillo son los otros referentes de ataque.

Ya tienen experiencia

El repechaje del 2018 que nos permitió volver a un Mundial después de 36 años y la final de la Copa América 2019, tras 44 años, son dos de los partidos claves que ha tenido que disputar Ricardo Gareca durante sus siete años con la selección peruana. Y ahora se sumará el encuentro de este lunes frente a Australia desde la 1:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Ahmed bin Ali en Al Rayyan.

Hace poco más de cuatro años, tras alcanzar el repechaje e igualar en la ida sin goles, Perú recibió en el estadio Nacional el 15 de noviembre de 2007 a Nueva Zelanda, en un encuentro decisivo. Más de treinta mil hinchas asistieron a José Díaz para presenciar ese hecho histórico. Y así, aún sin su capitán, pero guiados por la ‘Foquita’, Perú alineó con un 4-1-4-1 y supo imponerse, ganando 2-0 con tantos de Ramos y Farfán.

Con gol de Jefferson Farfán, la Selección Peruana clasificó a Rusia 2018 (GEC)

En tanto, en Brasil 2019, para llegar a la gran final, Perú tuvo que reponerse de una goleada 5-0 ante la ‘Canarinha’ en la fase de grupos. Y superar a Uruguay (4-5 en penales) y a Chile (0-3), en los cuartos de final y las semifinales, respectivamente. Y aunque no logró imponerse ante el local en la gran final, el elenco de Ricardo Gareca realizó una de sus mejores campañas (3-1 perdió) y pudo mantener la calma en este tipo de encuentros.

Mantienen la línea

Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay son las cuatro selecciones de Sudamérica que clasificaron de forma directa a Qatar 2022. Pero, al igual que Perú, todos los equipos han sufrido transformaciones conforme se fueron dando los resultados. Aún así, de todas ellas, el ‘Scratch’ fue el que menos variaciones tuvo. Tité se mantuvo al mando de la ‘Canarinha’, que fue la primera en clasificar a la Copa del Mundo con un puntaje casi perfecto. No perdió ni un solo partido y empató apenas tres.

En cuanto al ‘11′ titular que vimos en Rusia 2018, conformado por Allison; Danilo, Silva, Miranda y Marcelo; Paulinho, Casemiro y Coutinho; Willian, Neymar y Gabriel Jesús, mantiene una base desde el arco con Allison, Casemiro, ‘Ney’ y Gabriel Jesús, aunque este último en menor o mayor medida, dependiendo de los partidos. No hubo sorpresas ni en lo deportivo ni en lo extra deportivo.

A festa do gol brasileiro contra o Japão! Mais um jogo, mais uma vitória da #SeleçãoBrasileira. A Copa do Mundo tá chegando, hein? VAMOS!



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/At9WcrcUhc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 6, 2022

Por su parte, la ‘Albiceleste’, el principal cambió que tuvo fue la llegada de Lionel Scaloni, quien arribó a la selección mayor en agosto del 2018, tras el Mundial de Rusia. Al inicio, las críticas se hicieron llegar, pues nunca antes había dirigido un primer equipo. Solo había pasado por la sub 20 argentina, más ni siquiera por un club.

No obstante, su buena relación con los jugadores fortaleció al equipo, que tras muchos intentos pudo quedarse con la última Copa América 2021 y hace una semana levantó el trofeo de la Copa de Campeones CONMEBOL - UEFA.

Hoy, la selección argentina es un equipo consolidado que arropa a Lionel Messi como su máxima figura. El futbolista del PSG recobró la confianza con su ‘sele’ y se volvió a ganar el corazón de todos los argentinos, que hasta hace dos años le daba la espalda y le reclamaba títulos.

Eso sí, en esta transición también hubo cambios, siendo el principal la ausencia de Sergio Agüero, quien en el 2021 anunció su retiro del fútbol profesional, tras su llegada al FC Barcelona. ¿Las razones? Una arritmia lo alejó del campo tres meses, que posteriormente fue causante de su decisión.

[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación pic.twitter.com/PQ930D9vKd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2021

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional... Es un momento muy duro. Estoy muy feliz por la decisión que tomé, lo primero es mi salud. Tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos que me dijeron que lo mejor era dejar de jugar. Tomé la decisión hace diez días o una semana. Hice todo lo posible en busca de una esperanza, pero no había muchas”, expresó el Kun.

Equipo Rusia 2018 Equipo rumbo a Qatar 2022 W. Caballero D. Martínez Salvio N. Molina N. Otamendi C. Romero M. Rojo N. Otamendi N. Tagliafico N. Tagliafico L. Biglia R. De Paul J. Mascherano G. Rodríguez M. Meza A.Di María L. Messi L. Messi A.Di María G. Lo Celso S. Aguero L. Martínez

Por otro lado, la selección uruguaya tuvo un golpe muy fuerte con la salida del maestro Óscar Washigton Tabárez, después de 15 años al mando del elenco ‘charrúa’. En su reemplazo ingresó Diego Alonso, quien, principalmente, le ha venido dando mayor presencia a jugadores jóvenes como Mathías Olivera y Facundo Pellistri. ¿Consecuencias? Uruguay fue el último de los cuatro en clasificar, pero lo consiguió a pesar de un inicio de Eliminatorias complicado. Eso sí, lamentablemente lo hizo ante Perú en Montevideo.

Cabe resaltar que, actualmente, el técnico uruguayo juega con un 3-1-4-2 que le permite aprovechar al máximo a Luis Suárez y Edinson Cavani en la zona de ataque -aunque estos últimos cada vez tienen menor rodaje con su selección- y a Pellistri, Olivera y De Arrascaeta por las bandas; aunque este último también hace la función de ‘10′ y genera espacios a los delanteros.

En el mediocampo, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde son los encargados de cortar y generar. Mientras que, en la defensa, una línea de tres conformada por Ronald Araújo, Diego Godín y José María Giménez está lista para contrarrestar cualquier intento de gol.

Finalmente, Ecuador, que no estuvo en Rusia 2018, logró consolidarse como selección desde la llegada del estratega Gustavo Alfaro, quien empezó su proceso desde cero y formó el equipo con quienes querían estar. Ello luego de que algunos convocados se distanciaron de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), tras una baja presentación en la Copa América Brasil 2019, que incluyó un polémico acto de indisciplina conocido como el ‘piso 17′.

El equipo titular de Ecuador, hoy, está liderado por Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán; Alan Franco, Carlos Gruezo y Moisés Caicedo; Ángel Mena, Michael Estrada y Enner Valencia.





