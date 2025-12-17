La Selección Peruana tendrá acción este fin de semana ante Bolivia en un amistoso en Chincha, cedido por la Federación Peruana de Fútbol a la Agremiación de Futbolistas, que designó a Gerardo Ameli como entrenador de dicho compromiso. Al no ser una fecha FIFA, el DT dio una lista de convocados con futbolistas, en su mayoría de la Liga 1, y algunos jugadores libres como el caso de Pedro Gallese. La idea es darles ritmo de competencia ante una selección que se alista para afrontar en marzo del 2026 el repechaje mundialista a la Copa del Mundo de Norteamérica.

De hecho, la elección de Ameli fue sorpresiva pues acababa de culminar su vínculo con Alianza Atlético, equipo con el que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana del próximo año. Pese a ello, el argentino no renovó con los ‘churres’. En ese sentido, este amistoso puede servir para mostrarse y pronto poder conseguir un nuevo equipo para dirigir, ya sea en la Liga 1 o el exterior.

Al respecto, el también extécnico de Deportivo Municipal, entre otros equipos del fútbol peruano, mostró su agradecimiento por esta designación. “Para mí es un orgullo muy grande que hayan pensado en invitarme a esta propuesta, a esta situación que es inhabitual, pero que mi nombre haya surgido como opción para la gente de Agremiados y la gente de la FPF haya acompañado esa decisión sin oponerse, es un orgullo tremendo y una responsabilidad importante”, señaló en conferencia de prensa.

Gerardo Ameli estuvo en conferencia de prensa con Pedro Gallese, Jesús Castillo y Alfonso Barco. (Foto: Ubaldo Villalobos / Depor)

De paso, confirmó que toman este partido con la seriedad del caso y pensando en hacer una buena presentación como si se tratara de un duelo oficial. “Si bien no se juega por los tres puntos, nosotros sentimos con los jugadores y el comando técnico que nos estamos jugando un partido importante”, declaró el argentino, quien estuvo en la conferencia de prensa previo al partido junto a Pedro Gallese, Jesús Castillo y Alfonso Barco.

Eso sí, Ameli no estuvo ajeno a las críticas de algunos colegas quienes declararon que el DT no reúne los méritos para llevar el escudo de la Bicolor en el pecho. Sin embargo, el exentrenador de Alianza Atlético hizo caso omiso a dichos cuestionamientos y aseguró que está concentrado en dar lo mejor en este amistoso ante la ‘Verde’ y poder conseguir un buen resultado.

“Lo que más me interesa es acompañar y aportar lo que pueda con mi acompañamiento a los jugadores para aprovechar esta oportunidad que se presenta, y tratar de hacer el mejor papel posible. Lo que piensan los jugadores y la gente que decidió que nosotros estemos, lo que se diga de afuera la verdad que no me me incumbe”, apuntó.

Lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia | Foto: SAFAP

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

Perú volverá a tener actividad el próximo domingo 21 de diciembre cuando se enfrente a Bolivia, en el partido correspondiente a un nuevo amistoso entre ambas selecciones. Dicho duelo se disputará en a las 3:30pm y tendrá lugar en el Estadio Félix Castillo Tardío, inaugurado en julio pasado, de Chincha.

En cuanto a la transmisión, aún no se ha confirmado que alguna casa televisora lo pase de manera oficial, a pesar de que Movistar Deportes y ATV cuentan con los derechos de los partidos de la ‘Bicolor’. Pero recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

