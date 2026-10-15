La Selección Peruana busca pasar la página de una gira por Norteamérica que dejó más dudas que certezas. Con los resultados lejos de lo esperado, el equipo de Mano Menezes ya tiene definidos a sus próximos rivales para la última fecha FIFA del año: Bolivia y Honduras. La ‘Bicolor’ volverá a jugar en territorio nacional y tendrá una particularidad en su planificación, pues uno de los encuentros servirá para probar una alternativa que podría ser importante en el camino hacia las Eliminatorias 2030.

Según pudo conocer Depor, el primer compromiso será frente a Bolivia, el viernes 13 de noviembre. El partido está previsto para disputarse en Lima y el Estadio Monumental aparece como principal candidato, aunque la sede todavía no cuenta con confirmación oficial. Los horarios de ambos amistosos también están pendientes de anunciarse.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, la Selección Peruana volverá a la cancha para medirse con Honduras en Cusco. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega aparece como el escenario previsto para este segundo encuentro. La elección de la ciudad imperial no es casualidad: el comando técnico quiere evaluar cómo responde el equipo en condiciones de altura y qué tan conveniente sería utilizar esa plaza como local en futuros partidos oficiales.

La planificación tiene una explicación deportiva. Llevar a Bolivia a Cusco significaría jugar en un entorno que el equipo altiplánico conoce bien, mientras que enfrentar allí a Honduras permitirá medir a Perú ante un rival menos habituado a esas condiciones. La idea es comprobar si la ‘Blanquirroja’ puede aprovechar la altura y convertirla en una ventaja de localía. Mano Menezes ya había adelantado su intención de jugar en ese escenario: “Probablemente vamos a estar en altura, mínimo en una de las dos fechas de noviembre”, manifestó en septiembre.

Para que la experiencia sea provechosa, el reto no estará únicamente en lo futbolístico. El plantel deberá organizar su traslado y aclimatación antes de afrontar el segundo amistoso, especialmente considerando que solo habrá cuatro días entre ambos encuentros. El plan contempla jugar primero en Lima y luego viajar a Cusco, una secuencia que permitirá al cuerpo técnico observar el rendimiento de los futbolistas en un contexto distinto al habitual.

La última vez que Perú enfrentó a Bolivia se impuso por 2-0 en un amistoso disputado en diciembre del 2025. (Foto: SAFAP)

La ‘Bicolor’ llegará a esta doble jornada con la obligación de mejorar su imagen. En sus cuatro amistosos más recientes, disputados ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, no consiguió ninguna victoria: perdió 4-1 frente a los estadounidenses, empató 1-1 con los mexicanos y cayó por 2-0 ante canadienses y colombianos. El balance de esa gira fue de un empate y tres derrotas, con dificultades para sostener su propuesta y responder ante rivales de mayor exigencia.

Los números generales de Mano Menezes tampoco son alentadores. En sus ocho partidos al frente de la Selección Peruana, el entrenador brasileño registra una victoria, dos empates y cinco derrotas, con siete goles a favor y 17 en contra. Su único triunfo llegó en junio, cuando Perú venció por 2-1 a Haití. Por ello, noviembre será una nueva oportunidad para corregir errores, recuperar confianza y empezar a mostrar una evolución más clara bajo su conducción.

Los dos rivales, además, ofrecen pruebas diferentes. Honduras ya se enfrentó a Perú en marzo, cuando ambos equipos igualaron por 2-2 en un amistoso disputado en España. Bolivia, por su parte, representa una medida para evaluar al conjunto nacional ante un adversario que también busca consolidarse de cara al próximo proceso clasificatorio. La clave estará en que la Selección Peruana no se limite a cambiar de escenario, sino que aproveche los encuentros para mejorar su funcionamiento y competir con mayor regularidad.

Así pues, la fecha FIFA de noviembre tendrá un doble objetivo para Mano Menezes: cerrar el año con mejores sensaciones y avanzar en la evaluación de la altura como posible alternativa para la localía peruana. El duelo ante Bolivia marcará el regreso de la selección a casa, mientras que el choque frente a Honduras pondrá a prueba el plan en Cusco. Los resultados serán importantes, pero también lo será comprobar si el equipo puede responder a las exigencias de dos partidos en condiciones distintas.

Perú y Honduras empataron por 2-2 cuando se enfrentaron por última vez. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará la próxima fecha FIFA con amistosos frente a Bolivia y Honduras, respectivamente. El primero de ellos será el viernes 13 de noviembre y el siguiente el martes 17 del mismo mes, con horarios aún por confirmar. El choque con la ‘Verde’ posiblemente sea en el Estadio Monumental, mientras que el duelo con los ‘Catrachos’ será en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿En qué canales se verán estos amistosos?

En cuanto a la transmisión de estos amistosos, esta estará a cargo de la señal abierta de América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano, además de su versión de digital en América tvGO. Asimismo, el encuentro podrá ser visto por la plataforma de paga de Bicolor+, canal al que se accede por TV 360 de Bitel. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir todas las incidencias la web y las plataformas digitales de Depor.

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