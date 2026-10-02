La Selección Peruana está a poco de disputar su tercer amistoso de esta fecha FIFA ante Canadá y una de las principales incógnitas era André Carrillo, luego de lesionarse con Corinthians y no haber disputado ningún partido con el ‘Timao’. Tras esto, en conferencia de prensa, el técnico de la Selección Peruana confirmó que el futbolista sumará minutos, aunque todavía no define si será titular.

Una de las principales novedades estará en André Carrillo. El atacante de Corinthians volvió a trabajar con el grupo durante esta fecha FIFA y, tras no poder participar en los primeros amistosos ante Estados Unidos y México, apunta a tener minutos frente al combinado canadiense.

En conferencia de prensa, Mano Menezes confirmó que el extremo tendrá minutos ante Canadá. Sin embargo, el entrenador brasileño todavía no tiene definido si Carrillo aparecerá desde el inicio o si ingresará durante el desarrollo del compromiso.

“Carrillo tendrá minutos mañana ante Canadá. Aún no se sabe si arranca o no. Todos están aptos para el partido”, señaló el estratega de la Selección Peruana en la previa del encuentro.

De esta manera, la presencia de Carrillo está prácticamente asegurada para el duelo en Montreal, aunque todavía queda por conocer el rol que tendrá dentro del equipo. Su ingreso podría darse desde el inicio o como una de las alternativas que utilice Menezes durante el partido, pensando también en el último amistoso de la fecha FIFA ante Colombia.

El futbolista de Corinthians es uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del actual plantel peruano. Carrillo fue mundialista en 2018 y forma parte de la base que mantiene Mano Menezes en sus convocatorias, junto a Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo y Wilder Cartagena.

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 1-1 con México, Perú volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Canadá, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso por la fecha FIFA. Dicho encuentro está programado para este sábado 3 de octubre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Saputo Stadium.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal abierta de América TV (Canal 4), así como en su versión digital disponible en América tvGO. Asimismo, Bicolor+ es otra de las opciones para ver este encuentro, canal al que se puede acceder a través del servicio de Bitel 360. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir este partido en todas las plataformas de Depor.

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