Jesse Marsch, entrenador de la Selección de Canadá, habló sobre el partido que sostendrá este sábado frente a Perú y dejó en claro que espera un compromiso exigente. El técnico norteamericano destacó la actuación de la ‘Bicolor’ en el reciente empate 1-1 frente a México y resaltó la actitud que mostró el equipo dirigido por Mano Menezes en ese encuentro.

“Buscamos darle la oportunidad de jugar a todos mañana. Conocemos a Perú por haberlos enfrentado en la Copa América, y luego los hemos visto en sus últimos partidos. Creo que jugaron un partido con mucha actitud, se lo pusieron muy difícil a México”, señaló, dejando claro que su comando técnico ya analizó las últimas presentaciones del combinado nacional.

Para el entrenador, ese rendimiento puede tener además un efecto positivo en el grupo peruano. Jesse Marsch consideró que el empate frente a México le permitió a la ‘Bicolor’ recuperar sensaciones después del resultado anterior y llegar con otra confianza al siguiente compromiso de esta fecha FIFA.

“Creo que internamente se sienten muy bien respecto a ese partido, y quieren usar ese impulso para venir y jugar ahora contra nosotros”, explicó. De esta manera, el estratega entiende que la Selección Peruana llegará a Montreal con la intención de darle continuidad a la imagen mostrada en su último empate y volver a competir con la misma intensidad.

Canadá llega a este partido luego de vencer a Chile por 1-0. (Foto: ANFP)

Marsch también adelantó que espera variantes en ambas selecciones debido a la naturaleza de esta ventana internacional. “Espero que ellos también hagan algunos cambios, pero creo que veremos un partido realmente bueno y a un oponente que no nos regalará mucho”, manifestó el técnico, quien planea darle minutos a distintos futbolistas de su plantel.

En ese sentido, el DT de Canadá volvió a remarcar el respeto que existe por el equipo peruano y por las condiciones de sus jugadores. “Estamos preparados para eso, respetamos mucho a Perú, sabemos que tienen calidad en sus jugadores y sabemos que van a venir a ponernos las cosas difíciles”, afirmó, quien espera encontrarse con una selección capaz de competir durante todo el partido.

El amistoso también significará una nueva oportunidad para que ambos entrenadores prueben alternativas y continúen observando a sus respectivos planteles. Canadá llega a este encuentro con el antecedente de su victoria sobre Chile, mientras que Perú viene de empatar con México, por lo que los dos equipos afrontarán el partido con distintos objetivos dentro de esta fecha FIFA.

Así, Jesse Marsch ya dejó establecido el escenario que espera en Montreal: un Perú competitivo, intenso y con argumentos para complicar a su selección. Después de la actuación ante México, la ‘Bicolor’ buscará mantener esas buenas sensaciones, mientras Canadá intentará responder en una nueva prueba internacional.

Jesse Marsch dirigió a Canadá durante el último Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿En qué canales ver Perú vs. Canadá?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Canadá, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. Canadá?

Perú vs. Canadá se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 3 de octubre desde la 1:00 p.m. en el Saputo Stadium (Montreal, Canadá). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 3:00 p.m., a las 12:00 p.m. en México y a las 8:00 p.m. en España.

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