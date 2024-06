La Selección Peruana tendrá su segundo día de entrenamiento en Kansas este lunes 24, donde se espera que Jorge Fossati ultime detalles para definir la alineación que parará mañana frente a Canadá, en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa América 2024. En ese sentido, el ‘Nono’ habló en conferencia de prensa y reveló que hasta el momento no hay ningún jugador descartado para el cruce ante los norteamericanos. Con esto, todavía no sabemos si podrá contar o no con Luis Advíncula.

En su primera intervención ante los medios de comunicación, el director técnico de la ‘Blanquirroja’ destacó la fortaleza de sus pupilos y le restó importancia al tema climático, ya que la temperatura en Kansas alcanzará los 37° a la hora del duelo. “El equipo está bien, está fuerte en todo sentido. El calor no es algo que sea solo para nosotros, es para los dos”, sostuvo.

Por otro lado, se refirió a las posibles ausencias para mañana, en especial por la inflamación en el tendón de Aquiles de la pierna derecha que padece Luis Advíncula. Aunque se sabe que físicamente no está al 100 %, el guía uruguayo no quiso ahondar en el tema y lo dejó en incógnita. “Por ahora no hay nadie descartado para el partido de mañana”, aseveró.

En cuanto a los futbolístico, Fossati destacó el entendimiento que viene teniendo su plantel sobre su idea de juego, una deuda pendiente en los amistosos previos y que espera saldar en este torneo. “Estamos cada vez más claros con la idea, se va desarrollando con mayor firmeza y todo eso nos hace sentir más fuertes. Tenemos un equipo que se va ensamblando y ahí está nuestra fortaleza. A los jugadores les gusta la idea”, agregó.

Un tema de cuidado para el ‘Nono’ es de las constantes faltas, algo que se vio en el encuentro ante Chile y el árbitro de ese entonces, Wilton Sampaio, fue demasiado permisivo. Así pues, el ‘charrúa’ espera que eso cambie con el correr de los partidos, pues sino el juego bruco primará en el trámite de los compromisos y eso hará que el juego sea cada vez menos fluido.

“Si esto es a los golpes, será a los golpes. No vamos a rehuir. El fútbol tiene sus reglas y hay que cumplirlas. Hay un par de situaciones que la vieron todos y se comentan hasta hoy. Fueron infracciones con exceso de fuerza y poniendo en peligro el físico del rival. Y eso jamás se lo pediré a mis jugadores. Sí me preocupa que sean permisivos con la violencia”, acotó.

Respecto al estado físico de Bryan Reyna y cómo llega para el cruce con Canadá, Jorge Fossati reveló que está en óptimas condiciones, pero no aseguró si lo pondrá desde el inicio o esperará a usarlo en la etapa complementaria. “Bryan está dentro del grupo y en plenas condiciones desde el punto de vista médico. No hay ningún rastro de su lesión. Puede ser tomado en cuenta desde el inicio o después”, añadió..

Finalmente, el exentrenador de Universitario de Deportes respondió a las consultas sobre Christian Cueva, afirmando que está bien y que ante Chile pudo haber ingresado, pero el contexto del partido impidió que esto se dé. “Ya en el partido pasado había posibilidad, pero los últimos dos cambios los tuve que hacer por obligación y no por lo que quería plasmar. Está ya como para tener minutos sin problema”, sentenció.

Jorge Fossati confirmó que Christian Cueva está apto para tener minutos ante Canadá. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de empatar por 0-0 con Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad esta semana cuando se enfrente a Canadá por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Dicho encuentro está programado para el martes 25 de junio desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Children’s Mercy Park, ubicado en la localidad de Kansas City (Estados Unidos). Los canadienses llegan a este duelo después de perder por 2-0 ante Argentina, lo cual no significa que será un rival sencillo para la ‘Bicolor’.

Recuerda que para seguir esta y todas las transmisiones de este certamen continental, deberás conectarte a la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en la plataforma de streaming de DGO. Por otro lado, para el territorio peruano habrá una televisación por señal abierta en las pantallas de América TV, además de su versión digital en América TV GO. Ojo, este canal solo pasará los partidos de la ‘Blanquirroja’, una semifinal y la gran final.





