¡Baja importante en ‘La Roja’! Alexis Sánchez no será parte del once titular de Chile para el duelo ante Perú Prensa de Chile informa que Alexis Sánchez no será considerado por Reinaldo Rueda para el arranque del enfrentamiento ante Perú debido a que el futbolista no se encuentra al 100% para el duelo.