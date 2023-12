¡Todo listo! Este jueves 7 de diciembre se realizó el sorteo de la Copa América 2024. Así pues, la Selección Peruana conoció a sus rivales de grupo, los cuales serán Argentina, Chile y el vencedor de la repesca entre Canadá y Trinidad y Tobago. Sin embargo, uno de los encuentros que más llama la atención a los hinchas de la ‘Bicolor’ es el que asumirán ante la ‘Roja’, el cual marcará el debut del equipo incaico en el certamen continental.

El primer encuentro que asumirá el combinado nacional será ante nada menos que la escuadra chilena. Actualmente, Nicolás Córdoba es quien lidera el banquillo de manera interina, luego de la renuncia de Eduardo Berizzo. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de junio en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

Es necesario mencionar que el Grupo A, donde se encuentra la Selección Peruana, está conformada por Argentina, la ‘Roja’ y el vencedor del partido de repesca entre Canadá y Trinidad y Tobago. Este último rival se definirá en los Playoffs de la Liga de Naciones Concacaf, el cual se realizará en marzo del próximo año.

Perú vs. Chile: canales de TV

El partido entre Perú y Chile se disputará el 21 de junio del 2024 y será transmitido por los siguientes canales, dependiendo del país y continente: DSports (DIRECTV) en toda Sudamérica, Unitel en Bolivia, BRAX en Brasil, Canal 13 en Chile, América TV en Perú, Teletica en Costa Rica, FOX Sports, TUDN y Univisión en Estados Unidos y Canal 11 en Honduras. De momento así están divididos los derechos de transmisión y seguramente tendremos más confirmaciones con el correr de las señalas. Eso sí, si no tienes estas opciones, podrás seguir el encuentro a través del minuto a minuto de Depor.

¿Cómo le fue a Perú en la última Copa América?

La Selección Peruana disputó la Copa América 2021 en el Grupo B, junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, terminando sublíder con 2 triunfos, 1 empate, 1 derrota y 7 puntos. Ya en cuartos de final, eliminó a Paraguay en tanda de penales con un marcador por 4-3 tras el 3-3 durante el tiempo regular. En semifinales, la ‘Blanquirroja’ se enfrentó a Brasil, quedando eliminada tras caer por 1-0. En el partido por el tercer lugar nos medimos con Colombia y tampoco nos fue bien, pues perdimos por 3-2.

¿Cuál es el presente de Perú previo a la Copa América?

Luego de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, perdiendo ante Bolivia (2-0) y empatando con Venezuela (1-1), Perú vive un panorama incierto. Si bien Juan Carlos Oblitas, director General de Fútbol de la FPF, ya le confirmó a Juan Reynoso que no seguirá en su cargo, su contrato todavía no ha sido finiquitado y las tratativas no prosperan. Del mismo modo, el ‘Ciego’ viajó a Montevideo para entrevistarse con Jorge Fossati, técnico de Universitario y principal candidato para suceder al ‘Ajedrecista’, pero las negociaciones avanzan lentamente.





