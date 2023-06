Si bien en Qatar lograron alcanzar por tercera vez en su historia unos octavos de final, los ‘tigres de Asia’ viven ahora tiempos de cambios. La goleada ante Brasil hizo que Paulo Bento renunciara a su cargo, esto hizo que la directiva apostara por Jürgen Klinsmann, quien llegó al país en marzo de este año para hacerse frente de la selección de cara a la Copa Asiática y el proceso mundialista 2026.

El técnico alemán, que no dirigía desde 2019, lleva menos de tres meses en el cargo y ya lleva dos partidos amistosos con Corea del Sur. Si bien aún no ha ganado con los asiáticos (registran un empate y una derrota), el equipo parece estar entendiendo de a pocos la idea de juego del exseleccionador germano. Ante Perú, Klinsmann espera sumar su primer triunfo y así calmar las críticas.

Números de Klinsmann con Corea del Sur Partidos Victorias Empates Derrotas Amistosos 2 0 1 1

¿Cómo juega Corea del Sur?

En sus dos primeros amistosos de marzo, la Corea de Klinsmann jugó con un clásico 4-4-2, con dos mediocampistas defensivos, dos extremos que hacen la banda y dos delanteros (un ‘9′ de área y otro que sale). Esto a diferencia de Paulo Bento que paraba un 4-2-3-1. Heung-min Son, estrella y capitán del equipo, juega de extremo en el Tottenham y con su selección; sin embargo, con el alemán, pasa a jugar más adelantado, como un segundo delantero, pero que se abre más.

El primer partido del alemán fue contra la Colombia de Néstor Lorenzo (empataron 2-2) y el segundo contra la Uruguay de Marcelo Broli (perdieron 1-2), Justamente, ambos rivales sudamericanos. En esos dos partidos, los ‘tigres de Asia’ mostraron puntos altos, pero también defectos.

El equipo de Klinsmann suele presionar de manera intensa los primeros minutos 15′, forzando al error del rival, así llegó el primer gol ante los colombianos. Corea asfixió la salida ‘cafetera’, forzó al error y anotó así el 1-0. Si bien el 2-0 fue de pelota parada (tiro libre), antes de ello, los orientales también mostraron gran explosividad por las bandas.

Al tener a dos ‘anclas’ en la mitad de la cancha que recuperan balones y distribuyen rápido, esto hace que los extremos estén en constante movimiento para desmarcarse. La velocidad es una característica innata de las selecciones asiáticas, pero sumándole la presión alta y el rápido quite de balón, lo hacen un dolor de cabeza para cualquier rival. Un punto aparte también es Heung-min Son, quien se desmarca con facilidad y jala marcas. Una fortaleza de por sí sola.

En ese partido, Corea lo ganaba 2-0 y parecía que la victoria estaba de su lado; sin embargo, Colombia reaccionó. Como los ‘tigres de Asia’ suelen adelantar sus líneas para presionar, cuando pierdan la pelota terminan descompensados atrás y no suelen llegar rápido, por la fatiga de estar presionando todo el encuentro. Su banda izquierda fue la más débil de ese partido, por ahí llegaron los dos goles, jugada por fuera y pase adentro del área para encontrar a un ‘cafetero’ libre para rematar de primera.

Una situación similar ocurrió ante los ‘charrúas’. Si bien el ataque surcoreano es letal por la rapidez y movilidad de sus atacantes, su línea defensiva no está en su mejor momento. En ambos partidos, el equipo de Klinsmann recibió goles, de jugada en movimiento (ante Colombia) y pelota parada (ante Uruguay). Frente a la ‘Celeste’, empezaron abajo en el marcador con un gol que llegó de un córner.

La marca pasiva y en bloque de los surcoreanos fueron sus puntos débiles que terminaron sufriendo todo el partido. Si bien lograron empatar, con una buena jugada asociativa dentro del área, el 2-1 llegó tras un tiro libre, otra pelota quieta. la defensa se durmió en el rebote y los uruguayos no perdonaron.

¿Llegan con alguna baja?

La principal baja que Klinsmann podría tener contra la selección peruana es la de Heung-min Son. La figura surcoreana y capitán de su selección está en duda luego de haberse sometido a una cirugía de hernia hace unas dos semanas, la cual lo estuvo molestando durante toda la temporada. El ‘7′ del Tottenham entrenó de manera diferencia con el equipo, por lo que aún no hay certeza de que llegue.

Al ser un partido amistoso, lo más probable es que el técnico alemán decida no ponerlo, al menos de titular, para evitar algún contratiempo a largo plazo. De no arrancar Son, Klinsmann podría apostar por dos delanteros de área, o adelantar a Jae-sung Lee o darle la oportunidad para meterse al ‘11′ a Kang-in Lee, otra figura del equipo que tendría todo listo para llegar al PSG. Otra alternativa es poner Oh Hyeon-Gyu de 22 años, joven delantero que viene siendo la apuesta de Klinsmann en su convocatoria.

Últimos resultados de Corea del Sur

Competencia Rival Resultado Amistoso Uruguay 1-2 Amistoso Colombia 2-2 Mundial 2022 (octavos de final) Brasil 1-4 Mundial 2022 (fase de grupos) Portugal 2-1 Mundial 2022 (fase de grupos) Ghana 2-3 Mundial 2022 (fase de grupos) Uruguay 0-0

