Perú vs. Costa Rica tendrá a un Cristian Benavente con la puntería afinada. El 'Chaval' se hizo presente en el marcador con una buena definición, picándole el balón a Patricio Álvarez para anotar en la victoria del elenco bicolor por 4-0 sobre la Sub 18.

El equipo titular, mandado por Ricardo Gareca, fue el siguiente: José Carvallo; Aldo Corzo, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Nilson Loyola; Renato Tapia; Horacio Calcaterra, Andy Polo, Christofer Gonzáles, Cristian Benavente y Yordy Reyna.



Perú vs. Costa Rica: fecha, hora y canal del enfrentamiento entre la blanquirroja y los centroamericanos



Perú vs. Costa Rica se jugará este martes a las 7:30 p.m., en el estadio de la UNSA, en Arequipa, y será la última presentación de la escuadra nacional en este año, por lo que no hay en mente otro resultado que no sea la victoria.

Cristian Benavente tendrá la gran oportunidad de demostrarle al 'Tigre' que puede serle de gran utilidad a la bicolor en su camino hacia el Mundial de Qatar 2022, pero para ello deberá repetir su rendimiento ante los 'Ticos'. ¿Lo logrará?

