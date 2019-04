¿Señal divina? El palo salvó a Perú en dos ocasiones y evitó el gol ecuatoriano [VIDEO]

Perú vs. Ecuador se puso no apto para cardíacos. El duelo entre la blanquirroja y los norteños por el Sudamericano Sub 17. La escuadra tricolor se acercó con mucho peligro a la portería de Massimo Sandi, quien fue salvado por el palo hasta en dos ocasiones.

Minutos después del primer gol de Yuriel Celi, que puso el empate, Ecuador estuvo muy cerca de anotar el segundo. Tras dos remates consecutivos, la pelota rebotó una y otra vez contra los palos, salvando así a la bicolor.

► Perú vs. Ecuador por el hexagonal final del Sudamericano Sub 17

Los dirigidos por Carlos Silvestri necesitan quedarse con los tres puntos de la jornada para acercarse cada vez más cerca de los cuatro cupos al Mundial Sub 17 de Brasil.

El último partido de Perú será ante Uruguay, que cayó ante Chile 2-4. El último partido será el domingo 14 de abril a las 9:10 p.m. en el 'Coloso de América'.

Así celebró la hinchada blanquirroja el gol de Yuriel Celi. (Video: Eduardo Combe)

