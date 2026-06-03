La selección peruana, bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes, está próxima a afrontar dos nuevos amistosos internacionales por la fecha FIFA, que son de suma importancia para sacar conclusiones y definir una base de jugadores para la competencia oficial.

Los rivales serán España y Haití, dos combinados nacionales que jugarán el Mundial de Estados Unidos en las próximas semanas y que se perfilan como duros rivales en esta renovada selección blanquirroja.

En esta segunda convocatoria, se ha considerado nuevamente al defensor danés peruano Oliver Sonne, quien actualmente milita en el AC Sparta Praga de República Checa y ha tenido continuidad en su club. En una reciente entrevista a FPF Play, el jugador de 25 años se refirió a estos dos encuentros.

“Queremos ganar. Sabemos que son amistosos, pero podemos usar estos dos partidos para mejorar nuestro nivel dentro de la cancha y conseguir buenos resultados. Sabemos que no hemos ganado muchos partidos este año ni el anterior,pero creo que esta es una buena oportunidad”, dijo Sonne.

“Tenemos muchos jugadores jóvenes con hambre de crecer, aprender y mejorar. Creo que ese es un factor muy importante para el futuro de la selección. El profesor quiere un grupo que juegue con confianza, alegría y libertad dentro de la cancha”, añadió el futbolista que ya tuvo la oportunidad de jugar en las pasadas Eliminatorias.

Sonne debutó oficialmente con la selección peruana ante Chile en la Copa América de 2024. (Foto: AFP)

En particular, también comentó sobre loque significa enfrentar a España, vigente campeona de Europa y firme candidata para ganar el Mundial 2026, con el delantero Lamine Yamal como máxima figura del seleccionado ibérico.

“Es un partido complicado y sabemos que tienen jugadores de gran nivel. Debemos respetarlos, pero también sabemos que tenemos condiciones para enfrentarlos y ojalá poder ganar”. finalizó el seleccionado nacional.

Perú enfrentará a Haití el próximo viernes 5 de junio en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. Luego, el lunes 8 del mismo mes se medirá ante España en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla, México.

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