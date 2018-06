Pedro Gallese rescató lo positivo de la derrota 1-0 ante la Selección de Francia y eliminó a Perú en el Mundial de Rusia 2018 . El ‘Pulpo’ le pidió disculpas al hincha y aplaudió la entrega de sus compañeros que dejaron todo en el Ekaterimburgo Arena por la clasificación, pero no alcanzó.

“Duele perder así, pero hay que ver lo positivo de nuestra participación. Esto no termina con la eliminación. Hicimos un gran esfuerzo y se vio en la cancha, Francia no nos pasó por encima, lástima que no alcanzó. Tenemos equipo, se formó un buen grupo que dejó todo en cada partido. Esto nos invita a ver el futuro de otra manera”, dijo

Perú vs. Francia: así informó la prensa internacional sobre la eliminación de la bicolor de Rusia 2018



Pese a la derrota, el arquero de la Selección Peruana le dio seguridad al equipo en el fondo. Le sacó un remate de gol a Antoine Griezmann. A la hora del gol de Kylian Mbappé nada tuvo que hacer en la jugada y tuvo que resignarse con ver su arco batido.

El ‘Pulpo’ antes de abandonar el campo de juego, le agradeció al hincha por su apoyo en cada partido de la Selección Peruana . “Al hincha solo queda agradecerle su apoyo en cada uno de los partidos. Nos hizo sentir locales. Solo queda salir a ganarle a Australia y despedirnos con la frente en alto del Mundial”, agregó

Pedro Gallese fue ofrecido al campeón del fútbol argentino, Boca Juniors, podría ser su nuevo club después del Mundial