La Selección Peruana continúa con su exigente preparación internacional en territorio norteamericano para afrontar su segundo compromiso amistoso bajo la conducción técnica del estratega brasileño Mano Menezes. En esta nueva y complicada prueba deportiva programada para la presente jornada, la escuadra blanquirroja se medirá ante el siempre competitivo combinado azteca. El reconocido director técnico del cuadro mexicano aprovechó la respectiva conferencia de prensa previa al esperado encuentro para elogiar las virtudes del rival sudamericano y proyectar un trámite táctico que será reñido.

Este emocionante enfrentamiento internacional se desarrollará durante la tarde del martes en las modernas instalaciones del estadio Sports Illustrated, ubicado en Nueva Jersey, donde ambos planteles buscarán afinar su verdadero funcionamiento táctico.

Buscando perfeccionar su propuesta ofensiva en este segundo ensayo oficial como seleccionador absoluto, Rafael Márquez detalló minuciosamente los objetivos inmediatos de su equipo. El exdefensor internacional aseguró que el plantel norteamericano saltará al terreno de juego priorizando sostener altísimas intensidades durante todo el compromiso para intentar elevar drásticamente su actual índice de efectividad goleadora.

México vs. Perú se enfrentan en un amistoso internacional FIFA. (Foto: Getty Images)

Sobre la verdadera exigencia que representará enfrentar a los dirigidos por Mano Menezes, el popular ‘Káiser’ mostró muchísimo respeto por las cualidades del adversario. “Seguramente no va a ser nada fácil, es un equipo competitivo, un equipo de Sudamérica, todos los equipos de Sudamérica te compiten y es algo en lo que vamos a hacer énfasis”, manifestó el técnico.

Ambas escuadras llegan a este importante duelo con diferentes realidades tras sus recientes presentaciones del último fin de semana. Mientras que México logró rescatar un ajustado empate a un gol frente a Colombia, la selección blanquirroja terminó sufriendo una dura goleada en contra por cuatro a uno ante la intensa escuadra de los Estados Unidos.

Analizando profundamente la identidad táctica que muestra el elenco incaico, el entrenador azteca destacó la vocación ofensiva de los sudamericanos. “Contra Colombia el equipo se comportó muy bien, compitió a altas intensidades. Perú tiene jugadores interesantes y es un equipo que intenta ir muy directo hacia el área rival, tendremos mucho cuidado en eso”, argumentó seriamente.

Las precauciones de Perú con Gilberto Mora

Por otro lado, el desarrollo de este atractivo compromiso también genera muchísima expectativa por la presencia de grandes promesas deportivas en el campo. Precisamente, el joven volante Gilberto Mora se perfila como uno de los talentos más desequilibrantes a seguir por parte del cuadro mexicano, generando muchísima preocupación táctica en la zona defensiva del conjunto peruano.

Ante esta latente amenaza ofensiva, el propio estratega sudamericano Mano Menezes reconoció públicamente toda su inmensa calidad y anticipó marcas especiales. “Es un gran talento del fútbol mexicano, el fútbol precisa seguir jugadores de esa calidad. Mañana vamos a seguirlo con todo cuidado en la cancha”, aseguró el entrenador brasileño.

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