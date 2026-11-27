La Selección Peruana ya tiene definido dónde realizará sus trabajos de preparación para enfrentar a Panamá. El equipo dirigido por Mano Menezes entrenará en el complejo deportivo de Cusco FC, ubicado en Oropesa, desde el miércoles 2 hasta el 9 de diciembre, fecha en la que disputará su último amistoso del año en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La elección del recinto no sería casualidad. Según contó Rolando Escajadillo, director deportivo de Cusco FC, en el programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo, Mano Menezes quedó sorprendido con la infraestructura del complejo deportivo de Oropesa. Incluso, las instalaciones le habrían recordado a las que tiene Fluminense, club brasileño que dirigió durante su carrera.

De esta manera, la Bicolor contará con una semana de trabajo en un centro deportivo que ofrece las condiciones necesarias para desarrollar sus entrenamientos. La idea será aprovechar al máximo los días previos al compromiso ante el combinado centroamericano, especialmente porque el partido se disputará en una ciudad de altura.

El complejo de Oropesa pertenece a Cusco FC, institución que ha invertido en infraestructura para el desarrollo de sus actividades deportivas. Sus instalaciones se han convertido en un espacio importante para la preparación del plantel cusqueño y ahora estarán a disposición de la selección nacional.

La planificación de Menezes también responde al objetivo de evaluar el rendimiento de sus futbolistas en condiciones distintas a las de Lima. La Federación Peruana de Fútbol busca que el equipo nacional se familiarice con la altura de cara al próximo proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030, en el que Cusco podría convertirse en una alternativa para disputar encuentros como local.

¿Cuándo juegan Perú vs. Panamá?

La Selección Peruana enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre de 2026, en un amistoso internacional. El encuentro se disputará desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Este compromiso será el primero en altura en la era Mano Menezes.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Bolivia?

El amistoso entre Perú vs. Panamá se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

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