¿Cómo ves la actualidad de Paraguay y de Perú?

La actualidad de ambas selecciones es similar. Son cuerpos técnicos que están dándole oportunidad a gente nueva. Ambas selecciones están pasando por un recambio y la verdad que eso es bueno. A mí me gusta. Quizás chicos que antes no podían tener la oportunidad hoy en día sí la tienen. Hay chances de poder mostrar su juego y demostrar que son capaces de defender a su país. En el caso de Paraguay, que nos ha tocado quedar fuera de los últimos mundiales, la expectativa es muy grande.

Qué sensanciones tienes que Perú, el país que te ha acogido, se enfrente a tu selección...

Hay sentimientos encontrados. Hace dos años me han tratado de la mejor manera. He conocido gente, compañeros con los que tengo un trato diario y hay sensaciones encontradas, pero uno siempre quiere ver a su selección bien. Es muy difícil, pero esta vez no estaré apoyando al Perú. Eso sí, espero que sea un compromiso muy lindo, parejo y que gane el mejor.

Tienes alguna cábala cuando juega tu selección...

La verdad que no tengo ninguna cábala, pero siempre estoy pendiente de cuando juega la selección

¿Te animas a dar un score?

Es un poco complicado, como te dije, ambas selecciones tienen buenos jugadores, es un nuevo comienzo para los dos equipos. Apenas es el primer partido de las Eliminatorias y con todo eso es muy difícil dar un score, pero uno siempre quiere que gane su selección y ese es la ilusión y deseo que uno tiene para este partido.

El paraguayo juega de volante central en el 'Tricolor' (FOTO: PRENSA MANNUCCI).

¿Qué mensaje le dejas a los trujillanos?

Creo que la anterior pregunta lo dejé claro. En esta oportunidad no podré a apoyar al Perú, pero sí obviamente a todos los trujillanos decirle que confíen en su selección, que ellos harán de todo por salir airosos y cumplir el objetivo principal, que es volver a una Copa del Mundo.

Ya sabes lo que es defender a la albirroja, pues fuiste seleccionado Sub 20...

Tuve la oportunidad de defender a Paraguay en la Sub 20, en dos ocasiones. Para un jugador representar a su país es lo máximo. Es para lo que uno trabaja y la verdad que fue una linda experiencia compartir con grandes jugadores.

Tienes cercanía con algún jugador de la actual plantilla de Paraguay...

Con la mayoría de los que están hoy en día en la selección paraguaya he compartido vestuarios. Como le dije anteriormente, jugué en la selección juvenil y me tocó jugar con varios de ellos. Por nombrarte uno, Omar Alderete (Getafe), con quien tengo mayor comunicación.

A quién admiras de la selección paraguaya...

La verdad que yo conozco a la mayoría de los que están ahí y decirte que admiro únicamente a uno no corresponde, pero sí sé del esfuerzo de lo que han hecho para estar hoy en día para representar a nuestro país.

Hay algún jugador peruano que resaltes...

Yo también veo mucho a la selección peruana y creo que Renato Tapia es al que más veo porque juega en mi posición. Me gusta la entrega y el sacrificio que demuestra en cada partido que juega con Perú.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.