Después de varios inconvenientes a lo largo del último fin de semana, por fin la Selección Peruana pudo arribar a San Petersburgo y este martes sumó su primer entrenamiento en Europa con el plantel completo, con miras al partido amistoso de este miércoles 12 de noviembre frente a su similar de Rusia. Manuel Barreto, entrenador interino de la ‘Bicolor’, ultima detalles para definir su formación titular.

Si bien hasta el domingo había indicios de que el compromiso podía posponerse, sobre todo por los pocos días de entrenamiento que iba a sumar la ‘Bicolor’ con todos sus convocados, finalmente la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en coordinación con el comando técnico de Barreto, decidieron mantener los planes establecidos y respetar el acuerdo para enfrentar el combinado ruso el día de mañana en el Gazprom Arena.

Así pues, hubo tres nombres destacados en los trabajos de este martes en San Petersburgo: Fabio Gruber, Philipp Eisele y Francesco Andrealli. Si bien estos dos últimos, provenientes del Eintracht Frankfurt y Como 1907 –respectivamente–, fueron citados como sparrings, es positivo que desde ya se estén uniendo al grupo y conozcan a sus nuevos compañeros.

En cuanto a Gruber, zaguero del FC Núremberg, sí entrena en condición de convocado para los amistosos contra Rusia y Chile, por lo que podría sumar minutos este miércoles. Todavía no se sabe si será como titular o ingresando como pieza de recambio en la etapa complementaria, pues es algo que Manuel Barreto lo irá definiendo con el correr de las horas.

Otros que también destacan son Piero Quispe, Jhonny Vidales, Adrián Ugarriza y Yordy Reyna. El primero de ellos vuelve después de sus últimas ausencias, mientras que los otros tres forman parte de las variantes por las que está apostando la ‘Muñeca’ para esta fecha FIFA, esperando encontrar nuevas respuestas en ataque en comparación con lo que vimos en la derrota ante Chile en octubre.

Por el momento, según lo que se pudo ver en las redes sociales de la ‘Bicolor’, el entrenamiento de la selección constó de trabajos con balón y breves sesiones de reducido. Manuel Barreto sabe que la exigencia debe ser mínima después de un largo viaje, pero la situación como para definir la formación titular que parará ante Rusia. Se espera que emplee la base de los que alinearon frente a la ‘Roja’ hace un mes.

Perú vs. Rusia: horarios del partido

El encuentro entre Perú vs. Rusia está pactado para este miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

Perú vs. Rusia: canales de TV

El partido entre Perú vs. Rusia se disputará en el Gazprom Arena, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes para la señal cerrada, disponible en los canales 003 y 704 HD del servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta se verá a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

