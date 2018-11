Raúl Ruidíaz: “Yo no soy el reemplazante de Paolo Guerrero, yo me considero mejor” [VIDEO]

Con la confianza que lo caracteriza, Raúl Ruidíaz afirmó que no siente el reemplazante de Paolo Guerrero en la Selección Peruana. De hecho, ‘La Pulga’ está convencido en que su capacidad es superior a la del ‘Depredador’ y, además, confía en que se acabará su mala racha con la camiseta de la ‘bicolor’.

“Yo no lo tomo así, yo no soy el reemplazante de Paolo Guerrero. Yo me considero mejor. Sé que esta mala racha se va a acabar”, afirmó Raúl Ruidíaz en América TV.



En los últimos amistosos que disputó la Selección Peruana, Raúl Ruidíaz no marcó. Eso generó un malestar en los hinchas de la ‘bicolor’, que esperan ver el resurgimiento de un ‘9’ con la capacidad (o mayor a ella) de Paolo Guerrero.

“No he tenido ningún inconveniente [con los hinchas]. Yo no me alimento de lo malo. No ando preocupado de lo que diga la gente. Siento que esta situación la voy a revertir”, agregó Raúl Ruidíaz en Fox Sports Perú.

“Me sentí bien. Nunca había tenido tanta continuidad en la Selección Peruana: jugué dos partidos seguidos como titular. No tuve la oportunidad de anotar, pero estoy muy tranquilo. Sé que en cualquier momento va a llegar”, concluyó.