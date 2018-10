Julio César Uribe puso en aprietos a Ricardo Gareca con unas preguntas rápidas que el DT tuvo que contestar durante una entrevista. El técnico de la Selección Peruana pensó mucho para decir si en su época de futbolista se parecía más a Claudio Pizarro o Paolo Guerrero.

Este es el cuestionario al que fue sometido el entrenador de la bicolor en Fox Sports Perú.

Ricardo Gareca respondió: ¿por qué Jefferson Farfán y Paolo Guerrero no jugaron juntos en el Mundial?

¿La peor patada que recibiste?

Me dieron tres trompadas en un partido e hice tres goles. Por cada trompada un gol.



¿Jugar un Mundial o dirigirlo?

Jugarlo me hubiese encantado.



¿Te hubiera gustado jugar en…?

Europa.



¿Qué delantero se parece más a Gareca, Pizarro o Guerrero?

Los dos son dos fenómenos. Yo estoy lejos de lo que ellos han sido o son como delanteros. Me parece que Claudio por allí se asemeja pero los dos, pese a que son parecidos, yo soy diferente a ellos. La característica mía es diferente. Por la altura se pueden parecer, futbolísticamente creo que no se parecen a mí o yo no me parezco a ellos.

¿El Gareca técnico convocaría al Gareca jugador?

No sé. Más que una respuesta es una duda.



¿El mejor jugador que te tocó dirigir?

Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Christian Cueva.



¿Qué jugador peruano antiguo te hubiera gustado dirigir?

Tú (a Julio César Uribe) eres un gran jugador que me hubiera gustado tener. A Teófilo Cubillas, Julio Meléndez, lo vi en Boca yo de chico jugando en las inferiores, a Juan Carlos Oblitas, un jugador sensacional.

¿Ceviche o asado?

Asado. Cómo ceviche pero soy más de asado.



¿Libertadores o Champions?

Libertadores.



¿Ecuador vs. Perú o Perú vs. Colombia?

Ecuador vs. Perú, sirvió para creer más en nosotros.

NO DEJES DE VER



Gareca defendió a Christian Cueva. (Video: Mauricio Motta)

LEE TAMBIÉN